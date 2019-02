brindisilibera

: New post (Miss Progress International 2019 nella meravigliosa Puglia) has been published on Brindisi Libera -… - brindisilibera : New post (Miss Progress International 2019 nella meravigliosa Puglia) has been published on Brindisi Libera -… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Come negli anni passati, ci sarà un racconto quotidiano sulle attività: visite guidate, spettacoli, degustazioni di cibi e vini e così via e la notte dell'incoronazione sarà trasmessa in diretta ...