Marcel Hirscher ha vinto lo slalom speciale di Åre | ultima gara dei Mondiali di sci

Sci alpino - slalom maschile Mondiali 2019 : Marcel Hirscher demolisce gli avversari e ipoteca l’oro. Azzurri lontani : Tutta l’Austria si è aggrappata al suo campione e Marcel Hirscher non sta deludendo il suo paese. Gli austriaci sono ancora alla ricerca della prima medaglia d’oro ai Mondiali di sci alpino ad Are ed ecco che Hirscher si mette al comando nettamente della prima manche dello slalom maschile. Una prestazione eccezionale quella del vincitore delle ultime sette Coppe del Mondo, che ha inflitto distacchi elevatissimi a tutti gli avversari. ...

Sci - slalom maschile di Are : Marcel Hirscher al comando dopo la prima manche : Marcel Hirscher è in testa allo slalom maschile ai mondiali in corso di svolgimento ad Are dopo la prima manche L’austriaco Marcel Hirscher è al comando della prima manche dello slalom maschile ai mondiali in corso di svolgimento ad Are, in Svezia. Il detentore di 6 titoli mondiali ha chiuso col tempo di 1’00”60 davanti al francese Alexis Pinturault, +0”56, e al connazionale Marco Schwarz, +1”22. Per quanto ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : si chiude con lo slalom - Marcel Hirscher vuole la rinvicita su Kristoffersen : Prima dell’avvio di questi Mondiali di sci alpino 2019 di Are si pensava che l’ultima gara in programma, lo slalom maschile, si sarebbe trasformato nella consacrazione per Marcel Hirscher, per una inevitabile doppietta iridata. Il fuoriclasse austriaco si sarebbe presentato, quindi, già con la medaglia d’oro del gigante al collo, pronto per scrivere una nuova pagina di storia dello sci, pronto per il successo nella disciplina ...

Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 : Henrik Kristoffersen strappa lo scettro a Marcel Hirscher. Italia comparsa : Nella sua stagione più difficile, Henrik Kristoffersen disputa la gara perfetta ed arpiona la medaglia d’oro in Gigante ai Mondiali di sci alpino 2019 in corso di svolgimento ad Are (Svezia). Il 24enne norvegese si è tolto il lusso (e lo sfizio) di precedere l’acerrimo rivale Marcel Hirscher, dal quale era sempre stato regolarmente battuto nei grandi appuntamenti. Medaglia di bronzo per il francese Alexis Pinturault, che si trovava ...

Mondiali di Sci - Marcel Hirscher : «Quest'anno ho solo provato ad essere sempre veloce - anzi di più» : Una serie impressionante di vittorie, l'ottava Coppa del mondo assoluta consecutiva già assicurata, oltre a quelle di specialità: è la miglior stagione di sempre per Marcel Hirscher? «Non saprei ...

