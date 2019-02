Lega | a San Severo finisce a pugni e occhi neri la scelta del candidato sindaco

Sanremo - dopo il Festival la proposta di legge Lega : “In radio una canzone italiana ogni tre” : Un terzo delle canzoni trasmesse dalle emittenti radiofoniche, nazionali e private, dovranno essere italiane, opere di autori e artisti italiani, incise e prodotte nella Penisola. È la nuova proposta di legge targata Lega, con primo firmatario Alessandro Morelli, presidente della commissione Trasporti e telecomunicazioni della Camera, fino allo scorso anno direttore di radio Padania. La richiesta di modifica dei palinsesti musicali arriva a ...

Lega - dopo Sanremo il progetto di legge 'In radio una canzone italiana ogni tre' : dopo il festival di Sanremo in versione 'sovranista' nel segno dei cantanti made in Italy, la Lega chiede di non affidare nuovamente la direzione artistica a Claudio Baglioni e di modificare i ...

Niente accordo sul candidato sindaco - la riunione della Lega di San Severo finisce a cazzotti : È finita a cazzotti una riunione politica della Lega a San Severo, nel foggiano. La sera del 16 febbraio i vertici sanseveresi del partito di Salvini si erano incontrati per decidere il nome del candidato sindaco alle prossime amministrative. Come spiega La Voce di San Severo, parte della Lega locale spingeva per la candidatura di Anna Paola Giuliani, l'altra per Rosa Caposiena. Sul suo nome però sarebbero nate delle discussioni: ...

San Ferdinando - Salvini : “Sgombereremo - basta ilLegalità”. Ma lo ha detto 4 volte in un anno. E sempre dopo una tragedia : “Sgombereremo la baraccopoli di San Ferdinando. L’avevamo promesso e lo faremo, illegalità e degrado provocano tragedie come quella di poche ore fa”. E’ mattina quando il ministro interviene su Facebook. Dalle macerie che il rogo scoppiato nella notte ha lasciato tra le lamiere si leva ancora fumo, poche ore prima Al Ba Moussa è morto carbonizzato nella baracca in cui viveva. E’ il 16 febbraio 2019, ma le parole sono le ...

In Myanmar due uomini sono stati condannati a morte per l’assassinio del 2017 di Ko Ni - un importante consulente Legale di Aung San Suu Kyi : Due uomini sono stati condannati a morte in Myanmar per l’assassinio di Ko Ni, il consulente legale del partito di Aung San Suu Kyi ucciso nel gennaio del 2017 fuori dall’aeroporto internazionale di Yangon. Ko Ni era una figura molto importante

Genie Bouchard ilLegale per San Valentino : la FOTO hot manda in crisi tutte le… coppie! [GALLERY] : EuGenie Bouchard decide di fare un bel regalo a tutti i propri fan per San Valentino: la FOTO in bikini fa impazzire i follower Genie Bouchard è sempre molto attiva sui social e cura molto il rapporto con i propri follower. La tennista canadese ha deciso di fare un graditissimo regalo a tutti i propri seguaci, in vista della festa degli innamorati per eccellenza, San Valentino. La Bouchard ha augurato a tutti i suoi amori un ‘buon ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - un drammatico errore. Sondaggio choc : "I nostri voteranno Lega" : Panico M5s, l'effetto-Abruzzo si fa sentire anche in Sardegna alla vigilia di un'altra tornata di elezioni regionali che potrebbe rivelarsi catastrofica per i grillini. Il Messaggero fornisce un gustoso retroscena sulla crisi nervosa dei vertici, con tanto di fosca profezia subito dopo i risultati d

San Salvo - la Lega rivendica la vittoria : 'Si sale sul carro dei vincitori solo dopo averlo spinto' : ... ci piace far notare che nella Lega è difficile saltare sul carro dei vincitori senza averlo prima spinto con impegno, dedizione politica e militanza. Infatti, i successi elettorali del nostro ...

Lega : un anno di servizio civile a chi chiede il redditoM5s : maxisanzioni se i beneficiari lavorano in nero : Tra le richieste di modifica a firma Carroccio anche nuovi controlli sulle coppie che divorziano e poi fanno domanda di reddito di cittadinanza.

Alessandra Ghisleri M5s e Lega uniti conviene. I grillini si sgretolerebbero senza - Salvini invece continua a crescere : Ecco l’analisi su LA7 di Alessandra Ghisleri sulla vita del governo dopo il vito dell’Abruzzo “Non fare cadere il governo conviene sia a Matteo Salvini che così può portare avanti la sua azione sia al Movimento 5 stelle che altrimenti dovrebbe mettersi al lavoro per ritrovare un’unità che ora non c’è più visto che si stanno disgregando”. Alessandra Ghisleri, ospite di Omnibus su La7, spiega perché Lega e ...

Sanremo - Mahmood : 'Ho votato Lega ma non lo rifarò'. Ma è una bufala clamorosa : Quando farsi venire il dubbio dovrebbe bastare, ma è più semplice credere all'autenticità di screenshot decisamente improbabili. Le bufale sui social , ormai, non risparmiano nessuno: l'ultimo a ...

Bankitalia - Conte prende tempo. M5s e Lega pensano a rimborsi ai “truffati” : Nella maggioranza raccontano che la richiesta di una discontinuita' sull'operato di Bankitalia sia condivisa anche dal premier Conte, ma intanto il presidente del Consiglio che nel Cdm di venerdi' ha preso le difese del ministro dell'Economia Tria sulla necessita' di evitare ingerenze sull'autonomia dell'istituto, prende tempo. "Stiamo approfondendo la questione", ha spiegato. Domani alla riunione del direttorio di Bankitalia il vice direttore ...

