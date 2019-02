EA non ha preannunciato Apex Legends per paura - editoriale

eurogamer

(Di domenica 17 febbraio 2019) "Stiamo sviluppando un gioco free to play, sostanzialmente con un sistema di loot box, dopo essere stati acquisiti da EA, e non è Titanfall 3. È la ricetta perfetta per un piano marketing che facesse andare tutto a rotoli, quindi perché farlo? Abbiamo solo pubblicato il gioco e lasciato che gli utenti ci giocassero."Quando le notizie riguardosi sono diffuse nel weekend prima dell'uscita, eravamo sinceramente emozionati. Non tanto per il gioco in sé (anche se crediamo sia fantastico) ma per il modo in cui è stato annunciato.Prima di tutto si sono appoggiati agli influencer, senza creare hype prima del lancio, senza una campagna di public relations. Questa è la prima nuova grande IP di EA dal 2014, quando venne pubblicato Titanfall (senza prendere il considerazione gli eccezionali titoli EA Originals). È stato fatto uscire di nascosto poco prima di un'altra nuova grande ...