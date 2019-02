Cecchinato conquista Buenos Aires | Schwartzman demolito in un' ora

Tennis - Marco Cecchinato conquista il best ranking : vince a Buenos Aires ed è numero 17 al mondo! : Marco Cecchinato ha vinto il torneo ATP 250 di Buenos Aires, il 26enne ha sconfitto Diego Schwartzman nella finale giocata sulla terra battuta nella capitale argentina e il netto successo per 6-1, 6-2 gli permette di migliorare la propria posizione nel ranking ATP. Il siciliano è stato sublime in questo atto conclusivo, la sua terza vittoria nel massimo circuito (sempre tornei 250, l’anno scorse si impose a Budapest e a Umago) gli permette ...