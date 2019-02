Ambiente | in Italia le tasse più alte

Tav - l’Ue all’Italia : soldi indietro se non si fa. Nel 2011 contavano di più Ambiente e lavoro : Ultimatum di Bruxelles: Roma chiarisca al più presto. Al pressing europeo ha risposto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: in corso un confronto fattivo. Botta e risposta tra il ministro e l’esperto Coppola che ha precisato – correggendo le dichiarazioni del ministro – di essere stato incluso nella commissione e di non aver firmato la relazione finale per dissenso...

Ambiente - Cic : In Italia raccolte 6 - 6 mln tonn. rifiuti organici : Roma, 12 feb., askanews, - Aumenta la raccolta dell'organico in Italia e si conferma come la frazione più importante per la RD: lo ribadisce il CIC - Consorzio Italiano Compostatori analizzando i dati ...

Ambiente : anche la base italiana in Antartide fa la differenziata : Un sistema che permette di differenziare, classificare e riutilizzare i rifiuti prodotti, trasformandoli da problema a risorsa e preservando l’ecosistema antartico. È il modello di economia circolare che ENEA applica presso la base italiana “Mario Zucchelli” in Antartide, basato sulla raccolta differenziata di plastica, tetrapak, vetro, cartone, rame, acciaio e residui organici in modo da ridurre al minimo l’utilizzo dell’inceneritore. “Abbiamo ...

Ambiente - Italia Paese Ue con più aree a rischio per inquinamento : L'Italia è il Paese europeo con il più alto numero di aree a rischio a causa dello smog e delle ondate di calore in Europa. A dirlo è il Rapporto sull'inquinamento dell'Agenzia dell'Ue per l'Ambiente, ...

Ambiente - in Ue Italia tra aree rischio : 13.00 Inquinamento e condizioni socioeconomiche fanno dell'Italia il Paese Ue col più alto numero di aree a rischio a per smog e ondate di calore. Così il I dossier Eea,Agenzia Ue per l' Ambiente. Lo studio sottolinea che disparità socioeconomiche aumentano l'impatto dell'inquinamento atmosferico e acustico e delle temperature estreme. Invecchiamento,basso reddito e istruzione incidono su eco-consapevolezza e capacità di gestire smog e meteo ...

Pendolaria 2018 : il rapporto LegAmbiente sui trasporti ferroviari in Italia : Lo sanno bene tutte le persone che si spostano giornalmente per ragioni di studio e di lavoro su e giù per le nostre due provincie, in Umbria i trasporti sono da terzo mondo. Spietato è il rapporto ...

Le proposte di LegAmbiente per migliorare il trasporto ferroviario in Italia : Inoltre è stato istituito un fondo presso il ministero dell'Economia finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese e una quota del ...

Pendolaria 2018 : LegAmbiente fotografa il trasporto ferroviario in Italia : "Nel rapporto presentiamo proposte concrete che consentirebbero di rilanciare le città e l'economia Italiana. Ci auguriamo che il governo del cambiamento scelga di percorrere questa strada" conclude ...

LegAmbiente presenta Pendolaria - il rapporto sullo stato del trasporto ferroviario in Italia : "Nel rapporto presentiamo proposte concrete che consentirebbero di rilanciare le città e l'economia Italiana. Ci auguriamo che il governo del cambiamento scelga di percorrere questa strada" conclude ...

LegAmbiente : Brescia - Lodi e Monza sono le tre città più inquinate d'Italia : In Lombardia l'aria sarebbe irrespirabile. E' qui, infatti, che - secondo il rapporto annuale di Legambiente - si trovano le tre città più inquinate d'Italia: Brescia, "indossa" quest'anno la maglia nera, seguita a breve distanza da Lodi e Monza. Le analisi dell'associazione ambientalista - che ha rilevato soprattutto le emissioni inquinanti del traffico, del riscaldamento domestico, delle industrie e delle pratiche agricole - hanno denunciato ...

Smog : LegAmbiente - Padova sesta città più inquinata d'Italia (2) : (AdnKronos) - "E’ doverosa - continua Passi - la limitazione della circolazione dei mezzi più inquinanti prevista fino al 31 marzo: per altro dovrebbe scattare nuovamente anche il blocco degli euro 4 visto che dal 29 dicembre per 4 giorni consecutivi il Pm10 ha superato il limite di legge. Ma per ba

Smog : LegAmbiente - Padova sesta città più inquinata d'Italia : Padova, 22 gen. (AdnKronos) - Nel 2018 sono state 26 le città (un capoluogo su quattro) ad oltrepassare il limite quotidiano del Pm10 fissato per legge a 50 µg/mc, come media giornaliera, da non superare per più di 35 giorni l’anno. A guidare la top ten delle città più critiche per le polveri sottil

Ambiente - lo studio : con le navi ‘pulite’ 500 morti in meno in Italia : Genova, Napoli, Venezia e Palermo sono tra le città portuali del Mediterraneo che guadagnerebbero di più in termini di salute e risparmio sulle spese sanitarie dalla nascita di un’Area a Controllo delle Emissioni navali (Eca). E’ quanto emerge da uno studio commissionato dal ministero dell’Ambiente francese sull’impatto di una Eca nel Mare Nostrum, con limiti di emissioni stringenti su zolfo, ossidi di azoto e particolato ...

Ambiente - per l'Italia arriva il primo laboratorio sottomarino in Antartide : A 25,5 metri di profondità , nelle acque gelide del Mar di Ros in Antartide , ha preso piede il primo laboratorio italiano incentrato sul monitoraggio dello sviluppo degli scheletri in carbonato di ...