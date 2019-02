Volete ottenere il massimo dal combat system di Anthem? Trucchi e consigli in un video da

eurogamer

: Se volevate cacciarlo ci siete riusciti, se volevate avvicinarlo direi che non è questo il modo, se volete consensi… - antoniomarro : Se volevate cacciarlo ci siete riusciti, se volevate avvicinarlo direi che non è questo il modo, se volete consensi… - antonioscorry : RT @YanezPeter: +++ AVVISO AI NAVIGANTI #NOEURO +++ Dite quello che volete ma un fatto è certo: la strategia del ??e della ?? di #PesCaracas… - mrrosmat : RT @YanezPeter: +++ AVVISO AI NAVIGANTI #NOEURO +++ Dite quello che volete ma un fatto è certo: la strategia del ??e della ?? di #PesCaracas… -

(Di sabato 16 febbraio 2019)è ora disponibile per i possessori dell'Accesso Anticipato al gioco e con l'apertura dei server è stata pubblicata anche una primaguida incentrata superildagli Strali.Il lancio ufficiale diè previsto per il 22 febbraio, ma i membri di Origin Access su PC e Xbox One possono giocare già da ora.Tornando a noi, abbiamo quattro diversi Javelin che si pongono come classi differenti con altrettanti sistemi ditimento diversi: Tempesta, Ranger, Colosso, e Intercettore. Ebbene non tutti gli strali sono sbloccati sin dall'inizio, e la scelta diverrà disponibile ai livelli 2, 8, 16 e 26.Leggi altro...