Valentino Rossi compie 40 anni | la gloria è passata ma lui non tramonta

Valentino Rossi fa 40 - anni - : quanto vale oggi il Dott. Rossi e la sua VR46 : Salucci ha spiegato: 'Vogliamo dare un campione del mondo alla MotoGP. Non ci aspettavamo che il successo arrivasse così rapidamente. Non pensavamo che Bagnaia potesse crescere così tanto o che altri ...

MotoGp - i segreti di Valentino Rossi : “vi racconto quella volta che ho pianto per mio fratello Luca” : Il pilota pesarese si è raccontato ai microfoni di Guido Meda in occasione dei suoi quarant’anni, tanti gli aneddoti raccontati dal Dottore Le cazzate da giovani con Uccio e la crescita del fratello Luca Marini, per il quale ha anche pianto. Questi ed altri sono i temi trattati da Valentino Rossi nel corso dell’intervista concessa a Guido Meda per i suoi quarant’anni, un lungo excursus della propria carriera legato alle ...

Valentino Rossi - Tutte le auto del Dottore - FOTO GALLERY : Non solo due ruote: Valentino Rossi ha da sempre avuto una passione anche per le auto veloci e per il mondo del motorsport. Nel giorno del suo quarantesimo compleanno, a cui Dueruote ha dedicato uno speciale, abbiamo deciso di festeggiare ripercorrendo la storia a quattro ruote del campione di Tavullia che negli anni si è messo al volante di auto di tutti i generi, dalle supercar alle vetture da rally fino ad arrivare a una Ferrari di Formula ...

Buon compleanno Valentino Rossi - 40 anni da campione - : Lo è di più per lo sport che faccio. Come pilota di MotoGP sono vecchio e mi dispiace . Mi piacerebbe continuare a correre tanti anni. Non sarà così '. 'Da piccolino sognavo di fare il camionista. ...

Rai Storia - 16 febbraio 1979 : nasce il campione di motociclismo Valentino Rossi : ... Honda o Yamaha - Rossi colleziona una serie ineguagliabile di successi e conquista, anche grazie al suo carattere estroverso e guascone, milioni di fan in tutto il mondo. Rimangono storiche le sue ...

Compleanno Valentino Rossi : auguri - festa ed eventi 16 febbraio in tv : Compleanno Valentino Rossi: auguri, festa ed eventi 16 febbraio in tv Età Valentino Rossi Il 16 febbraio 2019 Valentino Rossi compie 40 anni. La giornata si annuncia intensa da molti punti di vista. Ci sono già hashtag come #Rossi40 tramite cui condividere o prendere parte alla festa del campione di Motogp amatissimo in tutto il mondo. Compleanno Valentino Rossi, feste private con ospiti amici e familiari Secondo quanto si apprende ...

Valentino Rossi - 40 anni e tanta voglia di vincere : Il 16 febbraio compie gli anni una delle leggende (per tanti è «La» leggenda) dello sport e del motociclismo. Valentino Rossi entra ufficialmente negli «anta». Un traguardo, quello dei 40 anni, che per molti segna il passaggio tra un «prima» e un «dopo». Per Valentino, invece, ancora totalmente concentrato sul presente e su un futuro ancora tutto da scrivere, è solo un anno in più sulla ...

Valentino Rossi - gli auguri dei freni Brembo : 40 anni - 400 dischi e 100 mila frenate : Caro Valentino, oltre 25 anni fa ci siamo innamorati, della tua sensibilità in frenata e della tua spensieratezza dopo il traguardo . Eri un ragazzino alle prese con una delle moto più sognate dagli ...

Valentino Rossi - cosa fanno oggi tutti gli avversari storici del Motomondiale : Da Max Biaggi a Casey Stoner, passando per Sete Gibernau. Ma non solo: anche i giapponesi Tokudo e Ui, presenti in pista nel giorno del debutto del Dottore. A differenza del fuoriclasse di Tavullia, ...

Valentino Rossi : dalle moto agli smartphone. Come è cambiato il mondo del 'Dottore' : Dal giorno del debutto in 125 del Dottore sono passati più di 20 anni ed è tutto diverso: le categorie del motomondiale, le cilindrate, i circuiti ma anche ciò che c'è all'esterno di piste e paddock. ...

Valentino Rossi - il compleanno del Dottore : è nella classifica dei campioni dello sport : Per Valentino rimangono gli Auguri, lui nobilita lo sport, noi ne sogniamo le imprese. Auguri Leggenda Vivente.

Valentino Rossi - 40 cose da sapere nel giorno del compleanno del Dottore : La Cagiva 125 con la quale corse in Sport Production prima di arrivare al mondiale. 8. Mito2 . Nei primi anni '90 le moto in Tv si vedevano su TelePiù. Nico Cereghini era il commentatore, il ...

40 cose da sapere su Valentino Rossi che compie 40 anni : IL PAPÀLA MAMMAI CASCHILE MASCHERATELA VELOCITÀIL SICIL BISCOTTO DI VALENCIAIL RANCHL’ACADEMY VR46UCCIOLE DONNEFRANCESCA SOFIA NOVELLOIL FRATELLOMARC MARQUEZGLI ALTRI AVVERSARIINTERI MONDIALI46TAVULLIAIL MOTORE E LA ROMAGNALAUREABIAGGIIN GINOCCHIO DA TELA PRIMA VITTORIAFUMETTISNOWBOARD E GLI ALTRIMOTORILA MOTOBRAD PITTESPERIENZA E PAURAORDINATO CON RITARDOTAVULLIARECORDIL FISCOLA PIOGGIAI RITUALILA TARTARUGA CINEMAA TAVOLAI SOPRANNOMI «Pilota da ...

Valentino Rossi compie 40 anni con palinsesto speciale su Sky Sport : 24 anni di mondiale, 9 titoli, 115 gare vinte, 232 podi, 6073 punti, 65 pole position: senza dubbio i numeri di Valentino Rossi fanno impressione, soprattutto se si considera che molti costituiscono un record, come le 89 vittorie e i 196 podi in top class o le 23 stagioni consecutive con almeno un podio. Il Dottore ha preso parte a 323 gare nella sola top-class: si tratta di più di un terzo di tutta la storia del mondiale. Finora ...