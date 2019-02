Slalom maschile Mondiali sci alpino 2019 17 febbraio | programma | orari e tv

Mondiali sci alpino Are - combinata maschile : Paris 1° dopo la discesa. Slalom alle 16 : Ottime notizie per l'Italia dello sci dopo la prima prova della combinata maschile al Mondiale di sci alpino di Are . Dominik Paris è stato infatti il più veloce nella discesa libera: 1:07.27 per l'...

Maltempo : nevica a Garmisch - cancellato lo Slalom gigante maschile di Coppa del mondo : nevica su Garmisch-Partenkirchen: organizzatori e federazione internazionale sono stati costretti a cancellare lo slalom gigante maschile di Coppa del mondo in programma questa mattina nella località tedesca. Nella giornata di ieri era stata annullata la discesa libera maschile. L'articolo Maltempo: nevica a Garmisch, cancellato lo slalom gigante maschile di Coppa del mondo sembra essere il primo su Meteo Web.

LIVE Slalom gigante Garmisch-Partenkirchen 2019 - diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile : 1ª manche ore 10.30 : diretta Slalom gigante Garmisch-Partenkirchen, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom gigante Garmisch-Partenkirchen 2019 Kandahar 2, ventottesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

Coppa del Mondo - Shiffrin domina lo Slalom di Maribor. Annullata la discesa maschile : Che sarebbe stato difficile ripetere l'impresa del Gigante di appena 24 ore prima, vittoria ex aequo con la Shiffrin,, lo sapeva anche lei. Che la regina statunitense dei pali stretti, e non solo, ...

Coppa del Mondo - a Shiffrin prima manche Slalom Maribor. Annullata la discesa maschile : In Gigante, appena 24 ore fa, la Vlhova era riuscita a rimontarle 70 centesimi nella seconda manche finendo per eguagliarla al millesimo e farle condividere il primo gradino del podio. Oggi, però, il ...

Sci alpino - Moelgg resta al tredicesimo posto della start list dello Slalom maschile : la classifica dettagliata : L’azzurro si conferma tredicesimo nella start list dello slalom maschile, Razzoli resta nei 30 mentre sale Vinatzer Un cambio importante nel primo gruppo di merito, nessuna particolare novità per gli azzurri dopo Schladming. La start list di Coppa del mondo dello slalom maschile vede l’austriaco Marco Schwarz entrare nei primi sette ai danni di Manuel Feller, ora nono, tra i 15 invece c’è l’ingresso di Christian ...

Sci alpino - gruppi di merito dello Slalom maschile : Manfred Moelgg resta nei 15 - Gross e Razzoli nei 30 : Non cambia molto la startlist dello slalom speciale maschile dopo la prova in notturna di Schladming disputata ieri: resta tra i 15 Manfred Moelgg, sempre 13°, mentre scivola al 18° posto Stefano Gross, che però resta nei 30, come Giuliano Razzoli, ora 25° dopo non aver ottenuto la qualifica alla seconda manche ieri. Si avvicina ai 30 Alex Vinatzer, ieri 16°. Startlist slalom maschile dopo Schladming (Top 15 + italiani) 1. HIRSCHER Marcel AUT ...

Sci - Coppa del mondo a Schladming : lo Slalom maschile domani in diretta tv su Rai Sport : domani sera, martedì 29 gennaio, andrà in scena una delle gare più attese e spettacolari del calendario di Coppa del mondo di sci alpino, la ventiduesima edizione in notturna dello slalom speciale maschile di Schladming, la Night Race. Prova che si svolge nella parte finale della mitica pista da discesa Planai, nel tempo diventata un tempio dello slalom, tanto che la gara tra i pali stretti in questa località austriaca della Stiria è considerato ...

Sci alpino paralimpico - Mondiali 2019 : argento per Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal nello Slalom gigante maschile : Sono scattati ieri a Kraniska Gora, in Slovenia, i Mondiali di sci alpino paralimpico, che saranno ospitati anche da Stella Nevea, in Italia, dove si svolgeranno le gare delle discipline veloci. Nella giornata di ieri infatti è stato disputato lo slalom gigante maschile, che ha visto salire sul podio una coppia azzurra nel vision imparied. Si tratta ovviamente di Giacomo Bertagnolli e della guida Fabrizio Casal, che hanno conquistato la medaglia ...

Sci alpino – Slalom maschile : a Wengen Noel in testa dopo la prima manche - bene Stefano Gross : Gross, grande prima manche: è settimo a 39 centesimi dal podio. Avanti anche Moelgg e Razzoli, in testa il francese Noel, si riparte alle 13.15 C’è il più grande giovane talento del circo bianco in testa allo Slalom di Wengen dopo la prima manche. Il francese Clement Noel, che ad Adelboden ha conquistato il primo podio in carriera chiudendo al secondo posto, è andato al comando partendo con il pettorale numero 10 e dando ...

LIVE Slalom speciale Wengen 2019 - diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile : 1ª manche ore 10.15 : ... ventitreesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 Slalom speciale Wengen 2019: i pettorali di partenza Dopo la quinta discesa libera della stagione, la Coppa del Mondo di sci ...

Sci alpino - sorriso Razzoli : l’azzurro entra nella top-30 della start list di Slalom maschile : Razzoli entra nei 30 della start list di slalom nonostante l’uscita ad Adelboden. Moelgg guadagna una posizione Giuliano Razzoli entra nei 30 della start list dello slalom nonostante l’uscita nella prima manche ad Adelboden. È questa la grande novità per l’Italia, con Manfred Moelgg che guadagna una posizione e diventa dodicesimo e lo stesso fa Stefano Gross che passa da 17° a 16°, a ridosso del primo gruppo, dove invece ...