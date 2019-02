Nozze in vista per Katy Perry e Orlando Bloom

Nuove Nozze in vista per Kakà - il brasiliano sposerà Carolina Dias : l’annuncio arriva da… Instagram [FOTO] : L’ex giocatore del Milan ha postato sul proprio profilo Instagram la foto di un bacio con la sua futura moglie che reca scritto sulla mano: “ho detto sì” Ricardo Kakà è pronto per un nuovo matrimonio, l’ex giocatore brasiliano ha chiesto alla sua attuale fidanzata Carolina Dias di sposarlo, ricevendo un sì convinto come risposta. In seguito al divorzio arriva to nel 2015 da Caroline Celico dopo dieci anni di ...

Ambra e Allegri comprano gli anelli in vista delle Nozze : Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si preparano alle nozze. Pizzicati per le vie di Milano dal settimanale Diva e Donna i due si tengono per mano come due piccioncini alla prima cotta e si scambiano baci appassionati. Poi entrano in una famosa boutique di gioielli, forse per scegliere proprio le fedi. Le nozze sono programmate per giugno. Pare che la coppia possa sposarsi in Toscana in una location intima e romantica: per l’Angiolini ...