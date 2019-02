Masi il possibile dopo Krol, che a Napoli durò 14 partite

ilnapolista

(Di sabato 16 febbraio 2019) Il cuore Toro Era uno delle tante nidiate che il Torino cresceva in casa, allevava al vecchio Filadelfia agli ordini di Rabitti e poi lanciava in serie A. Li chiamavano i ragazzi dal “cuore Toro” perché in questa espressione c’è la quintessenza dell’essere granata, del tremendismo di una squadra che ogni volta che si ricorda di Superga diventa fatta di eroi invincibili.Marco, classe 1959, pisano purosangue, cercò l’affermazione nel calcio che conta proprio nell’accademia del Torino. A quattordici anni si era già trasferito all’ombra della Mole, cresceva di fisico e di mentalità, si allenava con impegno e sperava che un giorno, al posto di Cereser, Puja o Caporale, poteva esserci lui. A Torino, sponda granata, stava per arrivare uno storico scudetto, gli allievi guardavano i maestri come uomini da emulare e sembravano anche aver timore di entrare ...