La storia del primo civile infiltrato nei narcos

Victor : La storia segreta del Dottor Frankenstein : Il Film Stasera su Rai 4 : Daniel Radcliffe e James McAvoy sono i protagonisti dell'horror drama diretto da Paul McGuigan, in onda alle 21.20 su Rai 4.

Dietro ai 90 anni dei Patti Lateranensi la storia della “particolare” laicità italiana : Sono passati novant'anni dalla firma dei Patti tra Santa Sede e Mussolini nel salone papale del palazzo del Laterano a Roma.Nel febbraio 1929, il giovane Montini (poi Paolo VI) espresse perplessità sulla scelta, mentre alcune personalità liberali restarono sorprese che la Santa Sede chiudesse la storica "questione romana" proprio con il fascismo.Eppure i Patti reggono ancora a quasi un secolo dalla firma. Sono composti da tre ...

Perché i Patti Lateranensi hanno retto 90 anni - dietro c’è la storia della “particolare” laicità italiana : Sono passati novant'anni dalla firma dei Patti tra Santa Sede e Mussolini nel salone papale del palazzo del Laterano a Roma.Nel febbraio 1929, il giovane Montini (poi Paolo VI) espresse perplessità sulla scelta, mentre alcune personalità liberali restarono sorprese che la Santa Sede chiudesse la storica "questione romana" proprio con il fascismo.Eppure i Patti reggono ancora a quasi un secolo dalla firma. Sono composti da tre ...

Anche il "criminale" Churchill è una vittima della guerra alla storia : Roma. “Prima o poi ci prenderanno le statue di De Gaulle, Churchill, Roosevelt e altri, come se fossimo invitati a una nazificazione del passato occidentale”, scriveva un paio di anni fa sul Figaro Mathieu Bock-Côté. “Si educa a odiare la propria civiltà”. In Inghilterra impazza la guerra al passato

Ferrari SF90 - Camilleri : 'Accettiamo responsabilità della storia' : Roma, 15 feb., askanews, - 'Quest'anno celebriamo il 90/o anniversario. Siam ben consapevoli della responsabilità che comporta la nostra storia gloriosa e capiamo bene che ci sono grandi aspettative. ...

Virus del Nilo occidentale : caso confermato in Brasile - il secondo nella storia del Paese : confermato il secondo caso di Virus del Nilo occidentale nella storia del Brasile: è stato registrato nel 2017 ma la conferma della diagnosi si è avuta a gennaio 2019. Il Virus del Nilo occidentale è un’infezione virale causata dalla trasmissione della zanzara comune: è un arboVirus, come dengue, zika e chikungunya. Il nome deriva dal distretto di West Nile in Uganda, dove è stato isolato per la prima volta nel 1937 in una ...

Birra Peroni - la storia raccontata attraverso le foto dell'Ied : Roma, 15 feb., askanews, - Birra Peroni, in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design, ha inaugurato la mostra fotografica 'Obiettivo Impresa'. Fino al 16 marzo sarà possibile visitare ...

NBA – Russell Westbrook strepitoso : tripla doppia da 44 punti - è il miglior marcatore della storia dei Thunder : Grazie ai 44 punti siglati nella tripla doppia della notte contro i Pelicans, Russell Westbrook è diventato il miglior marcatore della storia dei Thunder Russell Westbrook continua a scrivere una pagina di storia ogni notte. Il playmaker degli Oklahoma City Thunder ha messo insieme l’11ª tripla doppia consecutiva, ma ormai questo forse non fa più notizia. Più importanti invece i 44 punti siglati (più 14 rimbalzi e 11 assist) che gli ...

storia della protesta dei pastori sardi per il latte che va avanti da 20 anni : In Sardegna le proteste dei pastori dell'ultima settimana sono un film già visto, da circa una ventina d'anni. Era luglio 2001 quando una delegazione di un centinaio di allevatori sardi raggiunse Genova per trovare visibilità internazionale a sostegno della loro causa in occasione del G8. E, da allora, le azioni eclatanti si sono ripetute con cadenza regolare negli anni. Sempre gli stessi i problemi denunciati con proteste di piazza, ...

«Frozen 2» : il trailer è il più visto di sempre nella storia dell’animazione : Frozen 2 - Il Regno di ArendelleFrozen 2 - Il Regno di ArendelleNon c’erano dubbi. D’altronde il fenomeno Frozen, a fronte di un botteghino miliardario e di un merchandising ancora in profitto, è di fatto uno dei successi più scintillanti dell’universo Disney degli ultimi dieci anni. Inevitabile, quindi, che il primo teaser di Frozen 2 – Il regno di Arendelle sfondasse un nuovo record: con le sue 116.4 visualizzazioni ...

Soleil Sorge - la confessione sulla fine della storia con Marco Cartasegna : 'Mi soffocava' : Tra le protagoniste dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi vi è anche la bella Soleil Sorge, ben nota al grande pubblico di Uomini e donne per essere stata una delle corteggiatrici delle passata stagioni del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. In questi giorni la bella Soleil si è messa in gioco sull'Isola, dove ha avuto modo di parlare per la prima volta anche della fine della sua storia d'amore con Marco Cartasegna, conosciuto ...

Viaggio nel deposito della storia : dalle auto dei vip agli hot dog : I «ricordi» di cronaca stanno lasciando lo spazio ad altri «ricordi». La Cittadella degli Archivi avanza e con i suoi faldoni occupa quelli che un tempo erano gli spazi destinati agli oggetti della «...

Da assessore a suora di clausura : la storia della 38enne Simona Ibba : Una storia insolita, quella che ha come protagonista Simona Ibba, ingegnere di 38 anni che dopo essere stata assessore ha scelto di diventare suora di clausura. Una scelta, quella di Simona, tenuta nascosta per mesi anche ai suoi compagni del Pd. A dare la notizia è L’Unione Sarda che riporta la conferma del sacerdote del convento di Pennabili, in Romagna, dove Simona ha scelto di condurre la sua vita di clausura. La 38enne è stata, fino a ...

storia del Superjumbo A380 : così è tramontato un sogno europeo : Come riportato dal Sole 24 Ore del 19 gennaio 2005, «la cerimonia di battesimo ieri a Tolosa dell'aereo commerciale più grande del mondo, è stata l'occasione per i quattro leader europei, di fare il ...