Incendio nella tendopoli | morto un giovane migrante

: Incendio nella baraccopoli di San Ferdinando, una vittima #ANSA - Agenzia_Ansa : Incendio nella baraccopoli di San Ferdinando, una vittima #ANSA - giornalettismo : Incendio nella baraccopoli di #SanFerdinando, morto un senegalese di 35 anni. È la terza vittima in un anno - RaiNews : Un incendio è divampato la notte scorsa nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, ed ha… -

(Di sabato 16 febbraio 2019)Non c'è altro modo di scaldarsi nel ghetto di San Ferdinando (in provincia di Reggio Calabria) se non quello di accendere il fuoco, solo che spesso quel fuoco si rivela assassino. Stanotte a perdere la vita è stato un 29enne senegalese, noto come Aldo Diallo (ma il suo vero nome è Moussa Ba),baracca di fortuna in cui viveva. Tutta laè fatta di materiali altamente infiammabili, ma non essendoci né corrente, né acqua, né case decenti, non ci sono altri modi per affrontare l'inverno.Appena l'è divampato, gli occupanti dellasono fuggiti e hanno poi cercato di spegnere le fiamme con dei secchi di acqua, fino a quando non sono arrivati i Vigili del Fuoco. Ma intanto tre persone mancavano all'appello, una di loro, Aldo Diallo, non è mai uscita dalla baracca e lì è stata ritrovata senza vita. Gli altri due, invece, inizialmente dati per ...