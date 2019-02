Dominio Italia | trionfa doppietta Pellegrino-De Fabiani

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : Dominio Italia - magica tripletta a Mosca. Gruber - Lanthaler - Pigneter/Clara in trionfo : Grande Italia a Mosca dove si è disputata una tappa della Coppa del Mondo 2019 di Slittino naturale. Nella capitale russa sono state cancellate le staffette per “ragioni tecniche” e così si sono svolte le normali gare delle singole specialità dove hanno vinto sempre gli azzurri che balzano anche in testa alle varie classifiche generali! Nel singolo maschile è arrivata la doppietta firmata da Alex Gruber con 25 centesimi di vantaggio ...

Snowboard - PGS Rogla 2019 : Dominio Italia! Edwin Coratti trionfa su Daniele Bagozza in una finale tutta azzurra! 5° Fischnaller : Apoteosi italiana sulle nevi slovene di Rogla. Nel terzo PGS della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo della stagione, il primo del 2019, il Bel Paese è in trionfo con una doppietta eccezionale: a poco più di un anno dall’uno-due timbrato Roland Fischnaller-Edwin Coratti nel PSL di Cortina d’Ampezzo, Coratti si ripete, andando addirittura a vincere (secondo trionfo dopo quello di Winterberg in PSL nel 2016), ma con lui c’è ...

Coppa Italia - il trio delle meraviglie trascina la Lazio : Dominio contro il Novara [FOTO] : 1/21 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Coppa del mondo di slittino naturale : Dominio italiano nel femminile - argento per Gruber tra gli uomini : Coppa del mondo di slittino naturale, tappa d’apertura in quel di Kühtai dominata dai colori azzurri sia tra gli uomini che nel femminile Due gare, due doppiette. L’Italia si conferma la regina indiscussa del singolo femminile nella Coppa del mondo di slittino naturale: come nell’opening stagionale di Kühtai, Evelin Lanthaler e Greta Pinggera si ripetono prendendosi il primo e il secondo gradino del podio, dove sono ...