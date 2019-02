Agguato nel Napoletano | ucciso 63enne

Brindisi - l’Agguato nel cuore della movida : spari tra la folla di giovani nella piazza del centro durante il sabato sera : Un paio di colpi di pistola, in centro città, durante un tranquillo sabato sera. I carabinieri hanno diffuso le immagini dell’agguato avvenuto a Brindisi contro un giovane 26enne – ferito a una spalla e a una gamba – per una lite sentimentale. Per il tentato omicidio, alcune ore dopo la sparatoria, venne arrestato il 20enne Piero Martucci. Il fatto è avvenuto, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 gennaio, in una delle piazze ...

Giorgia Meloni - l'Agguato nel 'feudo' di Giorgetti : 1500 imprenditori lombardi alla cena di finanziamento : alla chiamata di Giorgia Meloni in quel di Busto Arsizio hanno risposto in 1500 tra imprenditori e operatori economici. La leader di Fratelli d'Italia è riuscita a riunirli tutti al Centro congressi ...

Agguato nel Palermitano : morto sul colpo : 23.30 Era sul suo fuoristrada quando è stato affiancato da un'alta vettura da dove hanno fatto fuoco. E' morto, crivellato dai colpi, un giovane di 36 anni,incensurato. E' successo nel Palermitano. Quando è stato bloccato l'uomo era diretto all' allevamento di animali gestito con i fratelli. Nel 1994 fu ucciso il padre della compagna della vittima, in un periodo di guerra tra clan mafiosi. La vittima dell'Agguato di oggi aveva 12 anni a quei ...

Napoli - Agguato nella notte : pregiudicato ferito con due colpi di pistola : Un 29enne napoletano è stato ferito da un proiettile ieri sera, a pochi passi dalla propria abitazione. L'uomo, pregiudicato già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito in vico Portamedina, nella ...

Ragazzina contesa su Facebook : baby gang tenta di uccidere un 16enne. L'Agguato nel parco e il taglio alla gola : MASSA CARRARA - La rivalità per una Ragazzina su Facebook è finita con un pestaggio e un taglio alla gola finalizzato a uccidere un 16enne a Massa, Massa Carrara,. Così ora tre giovani di una baby ...

Belardinelli - quattro indagati interrogati. E sull'Agguato altri nomi : ROMA - Sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio volontario e sentiti in interrogatori andati avanti per tutto il giorno i quattro tifosi napoletani che erano ...

Tifoso ucciso - Piovella : ‘Berardinelli investito da un’auto a bassissima velocità’ Da Ros ai pm : ‘Il Rosso ha deciso Agguato’ : “Il Rosso ha detto ‘andiamo’ e io sono andato”. Luca Da Ros ha parlato e Marco Piovella, detto il “Rosso”, è finito dentro. E’ tra i primi tre ultrà arrestati dopo i fatti del 26 dicembre, ed è stato anche tra i primi a raccontare ai magistrati degli scontri scoppiati a due km dallo stadio di San Siro, a Milano, prima della partita tra l’Inter e il Napoli. Un agguato, quello preparato dagli ultras ...

Inter-Napoli - ritrovati machete e martelli : le foto shock delle armi usate nell’Agguato dai tifosi [GALLERY] : La polizia ha rinvenuto e sequestrato le armi usate dai tifosi durante gli scontri post Inter-Napoli: machete e martelli ritrovati in un giardino di via Novara machete, martelli e altre armi contundenti sono state ritrovate presso un giardino di via Novara dalla polizia. Gli agenti le hanno subito poste sotto sequestro. Tali armi sono state utilizzate nell’agguato fra le tifoserie di Inter e Napoli avvenuto nei momenti successivi al ...

Agguato Pesaro - Salvini : “Bruzzese chiese di uscire dal sistema di protezione”. Il sindaco : “Meno pentiti nelle Marche” : Marcello Bruzzese aveva chiesto “già da più di due anni e mezzo di uscire dal sistema di protezione”. Il fratello del collaboratore di giustizia ucciso il giorno di Natale a Pesaro, rivela Matteo Salvini, non voleva più vivere sotto tutela e la sua domanda era in corso di valutazione: “Mi risulta – ha spiegato il ministro dell’Interno – che la procedura fosse in corso e che ci fosse un ragionamento economico ...

L’Agguato - l’assalto ai bus - il suv : cosa è accaduto nella tragica notte di San Siro Le armi usate : le immagini : Alle 19.30 gli ultrà, un centinaio, coperti da passamontagna e armati di mazze da baseball, coltelli, bastoni e asce, si sono aperti l’assalto coperti dai fumogeni e hanno circondato un convoglio di pulmini e macchine con a bordo ultrà napoletani

