Varese | prima notte in ospedale per Bossi

Basket - final eight Coppa Italia : Cremona è la prima semifinalista - Varese al tappeto : Basket, final eight Coppa Italia: la Vanoli Cremona approda in semifinale dopo aver sconfitto Varese Basket, final eight Coppa Italia: Cremona ha battuto Varese nel primo quarto di finale della competizione. La squadra di coach Sacchetti ha ben gestito un incontro non semplice, nel quale i varesini hanno venduto carissima la pelle. 82-73 il finale dell’incontro per Cremona, trascinata letteralmente da un Crawford scatenato autore di ...