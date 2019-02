Una Juventus implacabile con il Frosinone | 3-0

Inter - bufera Icardi : la Juventus si fa avanti con Una telefonata : In casa Inter si respira aria di tempesta dopo il passaggio della fascia di capitano da Icardi al portiere Handanovic e il rifiuto da parte del calciatore argentino di partire per Vienna in vista della gara di Europa League contro il Rapid. Oggi l'ormai ex capitano dell'Inter si è presentato ad Appiano Gentile per un incontro con l'allenatore Spalletti e con Ausilio, dirigente sportivo e responsabile dell'area tecnica della squadra lombarda. ...

DE LIGT JUVENTUS- Fabio Paratici sarebbe pronto a puntare con forte decisione su De Ligt, difensore olandese attualmente in forza all'Ajax. Il direttore sportivo bianconero avrebbe già avanzato una seria offerta al club olandese, ma la sensazione è che l'appuntamento sarà rinviato al prossimo giugno. 70 milioni la valutazione fatta dall'Ajax, la Juventus non vorrebbe

De Ligt-Juventus : Paratici in tribUna per Ajax-Real - poi la conferma : DE LIGT JUVENTUS- La Juventus si prepara a mettere le mani su De Ligt. A confermarlo è stato lo stesso Paratici in maniera indiretta, il quale ha assistito al match di ieri sera tra Ajax e Real Madrid. Di fatto, l’osservato speciale del direttore sportivo era proprio il centrale difensivo olandese. Classe 1999, grinta, personalità, […] L'articolo De Ligt-Juventus: Paratici in tribuna per Ajax-Real, poi la conferma proviene da Serie A ...

Atletico Madrid - anche Lucas Hernandez infortUnato : può saltare la Juventus : Atletico Madrid , è emergenza infortuni. È un momento difficile per Diego Simeone , che nelle ultime settimane ha perso diversi tasselli della sua rosa. Dopo i problemi che hanno fermato Diego Costa, ...

Sky Arabia lancia la bomba : “Juventus pronta ad Una maxi offerta per Salah” : Juventus su Mohamed Salah, la notizia che fa impazzire i tifosi bianconeri arriva da Sky Arabia: i dettagli dell’offerta La notizia è di quelle altisonanti, ma è altrettanto vero che ancora è tutta da verificare. Secondo skynewsArabia.com infatti, la Juventus sarebbe pronta ad una super offerta per prelevare Mohamed Salah dal Liverpool nella prossima estate. Si parla di una proposta da ben 200 milioni di euro per garantirsi le ...

Juventus - calcio e fumetti in Una mostra al J-Museum. LE FOTO : Curata da Luca Raffaelli, l'esposizione dal titolo Gulp! Goal! Ciak. calcio e fumetti va di scena nel museo dei bianconeri. Un mix di pallone e i più celebri personaggi del mondo del fumetto: un ...

Infortunati Juventus- Suona l'allarme in casa Juventus in vista del fondamentale appuntamento di Champions League contro l'Atletico Madrid. Allegri incrocia le dita e spera di ritrovare sia Bonucci che Chiellini. Il primo sembrerebbe preoccupare leggermente di più rispetto al secondo, anche se le condizioni del numero 19 sembrerebbero far ben sperare in vista del grande

ZIDANE JUVENTUS- La Juventus medita sul futuro e si prepara a tentare l'assalto reale e concreto a Zinedine Zidane. Ovviamente tutto dipenderà dal futuro di Allegri, il quale resta la prima priorità della Juventus. Il club bianconero valuterà il da farsi insieme al suo attuale allenatore. Come detto e ripetuto, la prima priorità della Juventus

Calciomercato Juventus - da Zaniolo a Marcelo : Paratici pensa a Una rivoluzione (RUMORS) : Nonostante sia ancora febbraio, la Juventus sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Andrea Agnelli e Fabio Paratici hanno intenzione di costruire una squadra super competitiva per il 2019/2020 e hanno messo nel mirino alcuni giocatori di grandissimo talento. Il primo di questi è Nicolò Zaniolo, fortissimo centrocampista della Roma di soli vent'anni. Di Francesco lo ha fatto esordire in Champions League contro il Real ...

ISCO JUVENTUS- Alfredo Pedullà, intervenuto sui canali di "SportItalia", ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda il potenziale passaggio di Isco dal Real Madrid alla Juventus. Il noto giornalista ha confermato il chiaro interesse della Juventus, ma tutto dipenderà chiaramente dal prossimo allenatore del Real Madrid. Insomma, situazione da monitorare con estrema

Calciomercato Juventus - il Real pensa a Una maxi offerta per Dybala (RUMOURS) : Continuano le voci sulla possibile partenza di Paulo Dybala. Il giocatore sudamericano non sta sicuramente giocando ai suoi livelli e sta risentendo della presenza di Cristiano Ronaldo, che è diventato il giocatore piu' forte della Juventus. Dybala non segna dal 12 dicembre scorso (quando la Juventus fu sconfitta dallo Young Boys in Champions League) e finora ha messo a segno solo sette reti tra campionato e coppe (Ronaldo ha messo a segno ...

MARCELO JUVENTUS – Marcelo è uno dei calciatori che la Juve segue per la prossima stagione. Il terzino brasiliano è un grande amico di Cristiano Ronaldo che starebbe spingendo per averlo in bianconero. Leggi anche: Infortunati Juventus, verso l'Atletico Madrid: ecco chi ci sarà in Champions Marcelo-Juventus, arriverà? Secondo L'Equipe Marcelo lascertà certamente il Real Madrid al termine

Infortunati Juventus – Secondo quanto riportato da Sky, le ultime dalla Continassa sembrebbero presagire bone nuove.Atletico Madrid-Juventus è la sfida più attesa degli ottavi di finale di Champions League, perché scenderanno in campo due delle squadre più forti d'Europa che con questa manifestazione hanno un conto aperto I 'colchoneros' sono stati beffati in due finali dal Real, in modo doloroso,

Dalla Juventus a Manchester - 'Una nuvola nera viaggia verso Firenze per Chiesa' : Juventus e Inter in Italia, le due di Manchester in Inghilterra, il Real Madrid in Spagna e il Bayern Monaco in Germania: come scrive Il Corriere dello Sport , 'in lontananza la nuvola nera pare dirigersi verso Firenze. Paura, per molti quasi certezza, che si ripeta presto la peggiore storia che abbia mai vissuto il club viola. Paura che possa ...