Testimone di Geova in pericolo di vita accetta una trasfusione di sangue | le figlie la

Testimone di Geova accetta trasfusione - ripudiata dalla comunità e dalle figlie : "Sono sola e disperata" : Da Salerno appello della donna alle ragazze che non vede da tre settimane: "Capite il mio dolore, chiamatemi"

Salerno - Testimone di Geova ripudiata dalle figlie per una trasfusione di sangue : Grazia Di Nicola non riesce a darsi pace: da oltre quindici giorni non ha più notizia delle tre figlie di 30, 25, e 21 anni, testimoni di Geova come lo era lei. La donna, una casalinga di 48 anni, ...

Russia - Testimone di Geova condannato a sei anni per "estremismo" : È stato condannato a sei anni di detenzione per "estremismo", essendo il leader di un gruppo religioso. È accaduto in Russia, dove il cittadino danese Dennis Christensen, capo della comunità di testimoni di Geova di Oryol, una piccola città a 400 chilometri da Mosca, è stato punito da un tribunale, con la reclusione. A riferirlo all'AFP, uno dei portavoce dei testimoni di Geova in Russia, Yaroslav Sivulskiy. Si tratta della prima condanna di ...