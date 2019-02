scuolainforma

: Scuola, regionalizzazione: ecco perché i docenti del Sud hanno paura - scuolainforma : Scuola, regionalizzazione: ecco perché i docenti del Sud hanno paura - marcellareni : Regionalizzazione scuola, tutti contro: ma la Lega ordina l’avanti tutta - Tecnica della Scuola - ABosurgi : RT @terroninews: REGIONALIZZARE LA SCUOLA? LEGGETE QUI -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) La deputata del Movimento 5 Stelle, Lucia Azzolina, è intervenuta in qualità di ospite alla trasmissione ‘Omnibus’, in onda su La7. L’esponente grillina ha parlato dello scottante tema riguardante l’autonomia scolastica e la. ‘La prima cosa che dovrebbe essere fatta prima di pensare all’autonomia, è stabilire quali sono i livelli essenziali delle prestazioni. Non si può pensare che ci siano regioni che marciano in un modo e altre che quasi scompaiono dalla cartina geografica.’., autonomia edel Sud‘Laddove passasse l’autonomia (per esempio in Veneto o in Lombardia), idel Sud diventerebbero deiassunti dalla regione: ciò significa – prosegue Lucia Azzolina – che una volta assunti in Veneto non potrebbero più tornare al Sud. ...