I giovani non hanno voglia di farsi sfruttare

La Lega propone la non cumulabilità di reddito e incentivi per l'assunzione dei giovani al Sud. Lezzi : "Basita" : Evitare il doppio bonus per chi assume al Sud un percettore del reddito di cittadinanza. Lo chiede la Lega con un emendamento al Decretone che prevede appunto che non siano cumulabili gli incentivi alle assunzioni Legate al reddito di cittadinanza con il bonus per l'assunzione di under 35 o disoccupati nel Mezzogiorno.Indignata per l'iniziativa leghista la ministra peri il Sud, Barbara Lezzi: "Resto basita e quasi sconcertata nell'apprendere di ...

Panettiere offre lavoro per 1400 euro ma non trova nessuno : “Si lavora la notte. I giovani devono capire che questo mestiere resiste alla crisi” : “E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te”, canta Jovanotti in uno dei suoi brani più famosi, Bella. Ma il pane, a quanto pare, non vuole sfornarlo nessuno. La storia che arriva da Reschigliano di Campodarsego, provincia di Padova e che è stata raccontata da Il Gazzettino, è quella di Stefano Brigato che gestisce il panificio del paese. E che cerca un apprendista ma senza successo: stipendio, 1400 euro al mese ma nessuno si fa ...

Panettiere offre lavoro a 1.400 euro al mese - ma non trova nessuno : "Si lavora di notte - i giovani non ne hanno voglia" : "I giovani non hanno voglia di fare questo mestiere, anche perché si lavora di notte". L'amara verità dell'amaro sfogo di un Panettiere veneto, che offre lavoro a 1.400 euro al mese, ma non trova nessuno disposto ad accettarlo.La sua storia, raccontata da Il Gazzettino, è l'ennesima vicenda di un imprenditore che vorrebbe assumere senza riuscirsi, per mancanza di voglia da parte di chi quel posto da apprendista Panettiere dovrebbe volerlo, ...

Parma - i giovani calciatori scrivono ai genitori : “Non insultate arbitro e avversari” : I tesserati del Circolo Inzani di Parma hanno appeso un cartello all'ingresso del centro sportivo chiedendo agli adulti di non insultare arbitri e giocatori avversari durante le partite.Continua a leggere

La Grecia e la crisi che non finisce più : cosa spinge i giovani a emigrare : Oltre 500mila cittadini hanno abbandonato il paese dall’inizio della crisi. Se ne vanno soprattutto under 30 laureati, creando un vuoto nel futuro di Atene. I partiti promettono più lavoro, ma il mercato resta al palo e la crescita è solo nei numeri. E la ripresa resta un miraggio ...

La Grecia e la crisi che non finisce più : cosa spinge i giovani a emigrare : Grecia 17 gennaio 2019 Tsipras salvo, ora si gioca tutto sulla Macedonia del Nord Le conseguenze sull'economia, e il disincanto, Alcuni sottolineano che la perdita di capitale umano si ritorce sulla ...

Sanremo 2019 - i finalisti dei giovani non saliranno sul palco : "Problemi logistici" : Alla fine i 22 finalisti di Sanremo Giovani non saliranno sul palco del teatro Ariston, come invece era stato promesso loro. Dopo una comunicazione ufficiale arrivata dalla Rai, alcuni di loro avevano rifiutato l'invito a causa di impegni pregressi mentre altri avevano fatto i salti mortali per arrivare a Sanremo (ovviamente a proprie spese). Ora l'organizzazione del Festival racconta cos'è successo alla loro esclusione. “Avevo espresso a ...

Flavia Pennetta non ha dubbi : “Federer? Sta invecchiando e non recupera al meglio - i giovani possono batterlo” : Flavia Pennetta esprime il suo giudizio su Roger Federer, apparso un po’ appannato nell’ultimo periodo, con 38 anni da campiere ad agosto: l’ex tennista azzurra analizza il suo stato di forma L’anno scorso Roger Federer ha stupito tutti vincendo, con un po’ di sorpresa, gli Australian Open. Il tennista svizzero, da quel successo in poi, si è un po’ fermato. Niente Roland Garros, debacle a Wimbledon e US ...

Il Sanremo che piace ai "gggiovani" non può fare a meno della sfrontatezza di Bertè - Pravo e Vanoni : Non è un Paese per giovani, figuriamoci il Festival. Specie poi se i diversamente giovani hanno la grinta di tre signore agées che sono da sempre sul palcoscenico e hanno anche tutta l'intenzione di ...

Manuel Bortuzzo 'Non mi sento più le gambe'/ Ultime notizie - 2 giovani arrestati 'Colpito per errore' : Manuel Bortuzzo in ospedale dopo la sparatoria "Non mi sento più le gambe". Fermati due giovani delle gang locali "Colpito per errore"