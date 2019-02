Champions | Rosetti promuove il Var | Giusto annullare il gol di Tagliafico

Champions League - Rosetti promuove il Var : "Giusto annullare il gol in Ajax-Real Madrid" : Il Var ha fatto il suo esordio in Champions League nelle prime quattro partite di andata giocate per gli ottavi di finale tra Manchester, Roma, Amsterdam e Wembley. Per Roberto Rosetti , responsabile ...

Calcio - Champions League 2019 : esordio del VAR negli ottavi di finale. Rosetti : «Non è perfetto - ma aiuterà gli arbitri a prendere decisioni corrette» : La UEFA si prepara ad uno storico esordio negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 in programma a partire da questa sera. Per la prima volta in campo europeo sarà infatti utilizzato il VAR (Video Assistant Referee), tecnologia di supporto alla classe arbitrale già introdotta in Italia da un paio di stagioni e messa in atto in campo internazionale ai Mondiali di Russia dello scorso anno. Nonostante un iniziale scetticismo, la UEFA ...

Rosetti : «In Champions Var su gol - rigori - rossi diretti e scambi d’identità» : Arriva il Var in Roma-Porto, Manchester United-Psg Roma-Porto, Manchester United-Psg: torna la Champions e per la prima volta arriva in Europa il Var. Roberto Rosetti, responsabile del settore arbitrale della Uefa, ha guidato il progetto per l’introduzione del Var in Champions League. Sul sito Internet dell’Uefa, illustra la sua opinione sull’utilizzo della tecnologia anche nella massima competizione continentale per club. La ...

Il VAR pronto per la Champions - Rosetti : “Lavoriamo per avere uniformità” : Rosetti VAR Champions League. Si avvicina l’introduzione ufficiale del VAR in Champions League, che sarà disponibile a supporto dell’operato degli arbitri a partire dagli ottavi di finale, in programma dalla prossima settimana dove saranno presenti anche Juventus e Roma. in un prmo momento la novità avrebbe dovuto entrare in vigore più avanti, ma il presidente […] L'articolo Il VAR pronto per la Champions, Rosetti: ...

Champions League - conferenza stampa con la presenza dell’ex arbitro Rosetti : Nelle ultime settimane non sono mancate le polemiche riguardanti il Var che però continua ad essere uno strumento straordinario e che ha portato importanti benefici a tutto il sistema. E’ arrivata anche la decisione di introdurre il Var in Champions League, l’Uefa ha organizzato una conferenza stampa per spiegarne l’utilizzo a partire dagli ottavi di finale. Protagonista il presidente della Commissione Arbitri della Uefa, ...

