Al via Masterclass YouthEmpowered

Al via i workshop e le masterclass beauty 2019 : workshop e le masterclass beauty in partenzaworkshop e le masterclass beauty in partenzaworkshop e le masterclass beauty in partenzaworkshop e le masterclass beauty in partenzaworkshop e masterclass beauty in partenzaworkshop e masterclass beauty in partenzaworkshop e masterclass beauty in partenzaworkshop e masterclass beauty in partenzaworkshop e masterclass beauty in partenzaworkshop e masterclass beauty in partenzaworkshop e masterclass ...

MasterChef All Stars : le "stelle" di MasterChef Italia si sfidano in tv - e da gennaio via all'ottava MasterClass : Attenti tutti, torna MasterChef in tv! A partire da domani, giovedì 20 dicembre, dalle 21:15 su SkyUno (canale 108 di Sky) e sul digitale terrestre ai canali 311 e 11, approda anche in Italia il terzo spin-off di uno tra i cooking show più seguiti della tv. Dopo Junior MasterChef e Celebrity MasterChef, è ora tempo di MasterChef All Stars!Per quattro settimane consecutive, 16 tra i big delle passate edizioni di MasterChef Italia si ...