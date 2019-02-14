Traffico Roma del 14-02-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 14-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 16:50 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA APPIA SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DA VIA NOMENTANA A VIA TIBURTINA SULLA VIA SALARIA CODE A TRATTI DA VILLA SPADA A CESTEL GIUBILEO DIREZIONE RACCORDO E DAL RACCORDO ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma giovedÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 i.v. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … al quartiere della vitoria rallentamenti per un incidente avvenuto in viale carso in prossimità di via ortigara rallentamenti in viale castrense all’altezza di via nola, si tratta anche in questo caso di incidente; sul percorso urbano della a24 code da portonaccio alla tangenziale est direzione ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma giovedÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 i.v. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … al quartiere della vitoria rallentamenti per un incidente avvenuto in viale carso in prossimità di via ortigara rallentamenti in viale castrense all’altezza di via nola, si tratta anche in questo caso di incidente; sul percorso urbano della a24 code da portonaccio alla tangenziale est direzione ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina 0 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico REGOLARELUNGO IL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENT E PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA LARGO PASSAMONTI A VIAlE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE DA SEGNALAREIN VIA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina 0 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico REGOLARELUNGO IL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENT E PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA LARGO PASSAMONTI A VIAlE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE DA SEGNALAREIN VIA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina 0 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico RALLENTATO PER DUE INCIDENTI IN CITTA PER DUE DIVERSI INCIDENTEI IL PRIMO SU VIA DEI FAGGI ALL’INTERSEZIONE CON VIA TO DE SCHIAVI ED UN LATRO SU VIA APPIA NUOVA ALL’INTERSEZIONE CON VIAL FURIO CAMILLO PER CONCLUDERE OGGI DALLE 10 SI STA SVOLGENDO UNA MANIFESTAZIONE ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina 0 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico RALLENTATO PER DUE INCIDENTI IN CITTA PER DUE DIVERSI INCIDENTEI IL PRIMO SU VIA DEI FAGGI ALL’INTERSEZIONE CON VIA TO DE SCHIAVI ED UN LATRO SU VIA APPIA NUOVA ALL’INTERSEZIONE CON VIAL FURIO CAMILLO PER CONCLUDERE OGGI DALLE 10 SI STA SVOLGENDO UNA MANIFESTAZIONE ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SULLA PONTINA RISOLTE LE CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE IN ENTRATA ALLA CAPITALE DA TOR DE CENCI A CIA C.COLOMBO POSSIBILI DISAGI PER INCIDENTEIN VIA SILVESTRI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FORTE BRAVETTA. ANCORA UN SUL LUGOTEVERE FLAMINIO TR PONTE DUCA D’AOSTA E VIA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SULLA PONTINA RISOLTE LE CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE IN ENTRATA ALLA CAPITALE DA TOR DE CENCI A CIA C.COLOMBO POSSIBILI DISAGI PER INCIDENTEIN VIA SILVESTRI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FORTE BRAVETTA. ANCORA UN SUL LUGOTEVERE FLAMINIO TR PONTE DUCA D’AOSTA E VIA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE IN ENTRATA ALLA CAPITALE DA TOR DE CENCI A CIA C.COLOMBO ALTRO INCIDENTE E’ AVVENTO CON POSSIBILI DISAGI IN VIA SILVESTRI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FORTE BRAVETTA. ANCORA UN SUL LUGOTEVERE FLAMINIO TR PONTE DUCA D’AOSTA E VIA DEI TADOLINI ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTISU IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SULLE PRINCIPALI STRADE UN INCIDENTE SI SEGNALA CON RALLENTAMENTI SULLA TIBURTUBA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ED UN ALTRO CON POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PIAZZALE OSTIENSE ALL’ALT DI PORTA SAN PAOLO SULLA Roma FIUMICINO CODE DALL’ANSA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTISU IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SULLE PRINCIPALI STRADE UN INCIDENTE SI SEGNALA CON RALLENTAMENTI SULLA TIBURTUBA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ED UN ALTRO CON POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PIAZZALE OSTIENSE ALL’ALT DI PORTA SAN PAOLO SULLA Roma FIUMICINO CODE DALL’ANSA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTI E CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DELLA CAPITALEE Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE SULLA Roma FIUMICINO CODE DA PARCO DE MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR MA UN INCIDENTE STA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … C’È Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA BREVI CODE AD ALTEZZA DELL’USCITA PER LA VIA FLAMINIA, DOVE CI SONO DIFFICOLTÀ DI IMMISSISIONE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, ...
Traffico Roma del 13-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 ORE 19.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE RISOLTO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN PROSSIMITà DI VIA DELLA PISANA, SI VIAGGIA PERò IN CODA PER UN NUOVO INCIDENTE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO. MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUI ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 17 | 30
VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 17:30 (Di giovedì 14 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA Roma FIUMICINO E VIA APPIA SI RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA Traffico INTENSO SULL’INETRO PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO IN DIREZIONE FUORI Roma SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI PIÙ IN CENTRO, RALLENTAMENTI IN VIALE DEL MURO TORTO TRA PIAZZALE BRASILE E PIAZZALE FLAMINIO VERSO IL LUNGOTEVERE E PROPRIO SUL LLUNGOTEVERE RALLENTAMENTI DA VIA DELLA CONCILIAZIONE A PONTE MAZZINI VERSO PONTE TESTACCIO CODE SDUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA ...
romadailynews
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