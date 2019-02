SHAMELESS - Recensione 9x10: Los diablos

lostinaflashforward

(Di giovedì 14 febbraio 2019) I Gallagher sono tornati dopo la pausa e ne sono accadute di cose......Attenzione: Spoiler!I diavoli si aggirano intorno ai Gallagher e amici, mettendo ostacoli lungo il loro cammino o spingendoli a commettere azioni brutte e inutili.Le prime diavoline sono Amy e Gemma, le gemelle di Kev e V, gelose di Santiago al punto da fargli male fisicamente. Hanno solo quattro anni, ma le loro idee sono chiarissime: niente fratello acquisito! I genitori cercano di convincerle, ma inutilmente. Quando, poi, arriva anche Martina, la vera sorella del ragazzo, e annuncia il loro ritorno in Guatemala perché gli Stati Uniti non sono più accoglienti come un tempo, ecco che le piccole si scambiano degli sguardi inconfondibili e gongolano apertamente. Peccato per Kev, però, così affettuoso verso quel ragazzo che avrebbe voluto simile a lui e troppo dolce Santiago a consentire tutto questo solo perché lo ...