Serie C Reggina-Potenza 0-0 Baclet sbaglia un rigore

Risultati Serie C - solo un pareggio per la Reggina contro il Potenza : Baclet sbaglia un rigore [FOTO] : Risultati Serie C – Si sono concluse le gare valide per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C, in particolar modo in campo il Gruppo C. Davanti ad un ottimo numero di spettatori in campo la Reggina del tecnico Massimo Drago, gli amaranto sono reduci dal successo in trasferta contro il Siracusa, di fronte un osso durissimo, il Potenza, partita che può essere considerata per la zona playoff. Inizio in difficoltà per i ...

Serie C - variazione delle partite 7^ giornata di ritorno : posticipata Reggina-Potenza : La Serie C ha comunicato la variazione di alcune partite valide per la 7^ giornata del girone di ritorno. GARA ALESSANDRIA – OLBIA DEL 13 FEBBRAIO 2019 (Gir. “A”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Olbia, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019, Stadio “Giuseppe Moccagatta”, ...

Risultati Serie C diretta live : il Catanzaro vince il derby contro la Reggina [FOTO] : 1/67 Francesco Saya/LaPresse LaPresse ...

Reggina - mercato stellare : ecco il nuovo 11 per l’assalto alla Serie B [FOTO] : CALCIOmercato Reggina – Si conclude con il botto il mercato portato avanti dalla Reggina, il club amaranto dopo l’arrivo del presidente Luca Gallo punta senza mezzi termini alla promozione senza passare dai playoff. Ultime ore caldissime per i calabresi che hanno chiuso altre trattative e completato una squadra già altamente competitiva. Per la porta è arrivato il secondo portiere Alessandro Farroni, in difesa il centrale ...

Serie C - penalizzati cinque club : Matera -26 - quattro punti a Cuneo e Pro Piacenza. Colpite anche Rieti e Reggina : Il Tribunale Nazionale della Federcalcio ha sanzionato su segnalazione della Covisoc 5 società di Lega Pro per diverse violazioni di natura amministrativa. Il Tfn ha inflitto 26 punti di ...

Risultati Serie C diretta live : Baclet regala un punto alla Reggina - ok la Juve Stabia [FOTO] : 1/46 Cafaro/LaPresse ...

Reggina - il presidente Gallo incontra il sindaco Falcomatà : “ce ne andiamo in Serie A” [FOTO e VIDEO] : 1/4 Foto Salvatore Dato/StrettoWeb ...

Calciomercato Serie B e Serie C - conferme sulle Reggina : doppio grande innesto per il Benevento : Calciomercato Serie B e Serie C – Non solo il Calciomercato in Serie A ma anche trattative in Serie B e Serie C, ecco il punto della rosea. Il Benevento piazza due innesti di grande spessore per la categoria, il difensore Caldirola ed il centrocampista Crisetig, il Carpi stringe per Ganz e sfida il Cosenza per Litteri, il Livorno ad un passo da De Luca, la Cremonese spinge per Ceravolo, lo stesso Cosenza prende Embalo. La Juventus ...

Video/ Reggina Viterbese - 3-1 - : highlights e gol della partita - Serie C 22giornata - : Video Reggina Viterbese , risultato finale 3-1, : highlights e gol della partita, valida nella 22giornata del Campionato di Serie C, girone C.

Calciomercato Serie B e Serie C - altri due innesti per la Reggina : sprint del Catania : Calciomercato Serie B e Serie C – Ultimi giorni caldi di Calciomercato anche per quanto riguarda i campionati di Serie B e Serie C, ecco il punto della rosea sulle ultime trattative. Colpo a sorpresa dell’Ascoli che si è assicurato le prestazioni dell’attaccante Amato Ciciretti, un innesto da novanta per il torneo cadetto e per la porta può arrivare Milinkovic-Savic. Moncini rifiuta il Livorno e firma per il Cittadella, ...

Calciomercato Serie B e Serie C - oggi Baclet firma con la Reggina : doppio innesto al Lecce : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per quanto il Calciomercato di Serie B e Serie C, ecco il punto sulle trattative dalla rosea. oggi è il giorno di Tumminello al Lecce che aspetta anche Pucciarelli del Chievo. Il Crotone si assicura Machach e Golmet, il Carpi ne prende tre: Crociata, Rolando e Coulibaly. Il Livorno ingaggia Kupisz e ha in prova Izco. Il Perugia chiude per Carraro, il Brescia pensa a Munari, ...

Risultati Serie C - la classifica : urlo Reggina all’ultimo respiro - ok la Casertana [FOTO] : 1/15 Foto LaPresse ...

Serie C - solo la Reggina ha presentato la nuova fideiussione : La Lega Pro comunica di aver inviato una missiva alla COVISOC, dando atto che, con riferimento all’adempimento previsto dal C.U. n. 62/CFA del 7 gennaio 2019 (riferito al C.U. n. 59 della FIGC del 28 settembre 2018), relativo alla sostituzione delle fideiussioni depositate per l’iscrizione al Campionato 2018/2019 ed emesse dalla società FINWORLD S.p.A., ha provveduto entro i termini presentando idonea garanzia conforme a quanto previsto ...

Calciomercato Serie B e Serie C - domani Baclet firma con la Reggina : il Verona tenta il colpo - bene il Catania : Calciomercato Serie B e Serie C – Il Calciomercato regala emozioni anche in Serie B e Serie C, ecco le ultime trattative caldissime secondo quanto riporta la rosea. Ore caldissime per gli attaccanti, la Cremonese chiude per Strizzolo, il Pescara è ai dettagli per il prestito di Tumminello mentre l’Ascoli riporta in Italia l’ex Novara Chajia, il Crotone prende Pettinari e per la difesa è vicino Spolli. Il Foggia prova ...