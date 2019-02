Roma | bimba di 22 mesi picchiata dal compagno della mamma perché piangeva troppo

Roma - grave bimba di tre anni picchiata dal compagno della madre : Una bambina di tre anni si trova ricoverata in gravi condizioni al Bambino Ges&u grave ; di Roma . La piccola sarebbe stata trasferita nella serata di mercoled&i grave ; dall'ospedale di Genzano dove era arrivata con diverse ecchimosi alla testa, accompagnata dalla madre . La donna ha riferito che la piccola era stata picchiata dal compagno .Dall'ospedale &e grave ; stato allertata la polizia che ha rintracciato l'uomo e lo ha arrestato per tentato ...

Roma - rubata auto con a bordo una bimba e la nonna : ritrovate incolumi : ancora in fuga l'uomo che nella sera di mercoledì 6 febbraio ha rubato a Roma un' auto con a bordo una bambina di pochi anni e la nonna . La disavventura si è risolta in breve tempo con il ritrovamento ...

Roma - ladro ruba auto con bimba e nonna a bordo : È rientrata a casa in auto, con la figlia di un anno e mezzo e la madre sedute sul sedile posteriore. Giunta di fronte all'abitazione, la donna ha tirato il freno a mano ed è scesa dalla vettura per spostare un motorino che occupava due parcheggi.Il racconto"Come un lampo, un uomo incappucciato entra in macchina, mette la prima e fugge via con la bimba e la nonna", ha raccontato la sorella della donna che "incomincia a gridare, prova a ...