romadailynews

: PD: Lozzi e Raggi chiedano scusa a famiglie, chiusura via Tropea era evitabile: Roma – “‘Se… - romadailynews : PD: Lozzi e Raggi chiedano scusa a famiglie, chiusura via Tropea era evitabile: Roma – “‘Se… - romasociale : CHIUSA LA #SCUOLA DI #VIATROPEA, LITIGIO @virginiaraggi-LOZZI @Roma @MomyLozzi - Fabio_Bianch : RT @RomaTutti: Scuola, è scontro tra Municipio VII e Campidoglio. Lozzi (M5s): 'Ormai con Raggi è impossibile parlare' -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Roma – “‘Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei…’ chissa’ se il testo della canzone di Mina deve essere venuto in mente alla sindaca Virginia, accusata dalla presidente del VII Municipio, Monica, di disinteressarsi delladelle scuola di via. Una vicenda che fa concorrenza alle fiction e che derubrica i rapporti fra la sindaca e la presidente di uno dei municipi piu’ grandi di Roma al livello degli screzi fra ex amiche del cuore. Il tutto mentre i genitori vivono il disagio quotidiano di una scuola chiusa, i cui lavori di messa in sicurezza erano gia’ stati finanziati e persino affidati con gara pubblica, pur iniziando soltanto in seguito ad un incendio che si sarebbe potuto evitare”. Lo dichiara in una nota il gruppo del Pd del VII Municipio.“In ogni caso che qualcosa non stava ...