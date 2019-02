M5s | Paola Nugnes | Abbiamo fallito | decisioni sempre calate dall' alto

Paola Nugnes - M5s - con i sindaci : "Sollevazione comprensibile" : Paola Nugnes del Movimento 5 Stelle si schiera con i sindaci contrari al decreto Sicurezza di Matteo Salvini. ' A quanto mi risulta, non solo Palermo, ma anche altri Comuni sono pronti a non applicare ...

Paola Nugnes (M5s) con i sindaci : "Sollevazione comprensibile" : Paola Nugnes del Movimento 5 Stelle si schiera con i sindaci contrari al decreto Sicurezza di Matteo Salvini. "A quanto mi risulta, non solo Palermo, ma anche altri Comuni sono pronti a non applicare il decreto sicurezza. Mi riferisco al comune di Napoli, quello di Quarto, ma ci sono state mozioni in altre città, come Roma e Torino... La sollevazione dei sindaci è assolutamente comprensibile, perchè sono i primi che dovranno affrontare le ...