Il Papa | per eliminare la fame nel mondo non bastano gli slogan

Matteo Salvini - schiaffo al Vaticano. Retroscena : perché non incontrerà gli uomini di Papa Francesco : Lo schiaffo di Matteo Salvini al Vaticano: vengono prima i pastori sardi dei cardinali. Giovedì sera a Villa Borromeo l'ambasciata italiana presso la Santa Sede ospita il ricevimento per l'anniversario dei Patti Lateranensi. Leggi anche: "Non è che Salvini sta zitto perché sotto sotto...?". Sallusti

Ciclismo - tutto il cuore di Fabio Aru : donata una bicicletta a Papa Francesco - il ricavato per un progetto di carità : Fabio Aru ha donato la sua bicicletta Colnago a Papa Francesco al termine dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI a cui il sardo ha assisto nella giornata odierna. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha poi dichiarato all’Osservatore Romano che il ricavato della vendita all’asta, stimato in almeno 9000 euro, sarà destinato a un progetto di carità. Il 28enne, che ha già fatto il proprio debutto stagionale e che è desideroso di ...

Vaticano - compie 150 anni il Circolo San Pietro. Il braccio operativo del Papa aiuta sempre più persone : Appena tre giorni dopo la sua elezione Papa Francesco disse: “Come vorrei una Chiesa povera e per i poveri!”. Ed è innegabile che in questi primi sei anni di pontificato Bergoglio abbia messo i poveri al centro della sua attenzione e di quella della Chiesa cattolica con tantissimi gesti concreti: dormitori, docce, barberia e presidi sanitari realizzati nei dintorni di piazza San Pietro; gite al circo, al cinema, a teatro e ai musei; pranzi e ...

Il Papa alla Fao per il consiglio dei governatori Ifad - incontro con le popolazioni indigene : Il Papa 'ci aiuterà a sottolineare che dialogo, cooperazione e solidarietà vanno rinvigorite altrimenti a crescere sarà sempre più il fronte dell'indifferenza e il mondo non andrà avanti', sottolinea ...

Papa Francesco : non si prega per stare tranquilli : Papa Francesco si è rivolto ai fedeli riuniti in Aula Paolo VI per l' Udienza generale del mercoledì , approfondendo il significato della preghiera del Padre Nostro, la preghiera cristiana per ...

Papa Francesco ai giornalisti di askanews : lottate - lottate per il vostro lavoro : Roma, 13 feb., askanews, - 'So che state attraversando un momento difficile. Prego per voi, vi accompagno in questo momento: lottate, lottate, lottate per conservare il vostro lavoro'. Così Papa ...

Papa : lottate per conservare il vostro lavoro : "So che state attraversando un momento difficile. Prego per voi, vi accompagno in questo momento: lottate, lottate, lottate per conservare il vostro lavoro". Così Papa Francesco ha salutato i giornalisti di askanews al termine dell'udienza generale in sala Nervi. Il Papa ha benedetto i giornalisti cassaintegrati dell'agenzia che oggi hanno partecipato all'udienza: "Preghiamo San Giuseppe lavoratore, vi aiuti in questo momento".

Il complotto per liberarsi del Papa : ... con l'apertura alla possibilità di ammettere ai sacramenti i divorziati risposati, aveva portato alla ribalta un fronte interno al mondo cattolico disorientato dall'insegnamento del pontefice. Un ...

Papa Francesco a Napoli : data - percorso e orario. Dove vederlo : Papa Francesco a Napoli: data, percorso e orario. Dove vederlo data Papa Francesco a Napoli nel 2019 La visita di un Pontefice si trasforma molto spesso in una vera e propria festa per la comunità. Perciò l’annuncio di una nuova visita di Papa Francesco a Napoli sta suscitando molto entusiasmo tra i fedeli. La visita è calendarizzata per il 21 giugno 2019. Ad annunciare l’arrivo di Papa Francesco è stato il cardinale di Napoli ...

Sanremo 2019 : ospiti ufficiali e nomi Papabili per serata. Chi sono : Sanremo 2019: ospiti ufficiali e nomi papabili per serata. Chi sono ospiti Sanremo 2019 e nomi Manca ormai meno di un mese alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Il sipario del Teatro Ariston si aprirà il 5 febbraio prossimo per richiudersi poi, serata dopo serata, il 9 febbraio. Sanremo 2019: i partecipanti Il prossimo Festival della Canzone Italiana sarà condotto da Claudio Baglioni insieme a Claudio Bisio e Virginia Raffaele, ...

Ecco perché anche i papà possono cadere nella depressione post-partum : La depressione post parto è un serio problema di salute che non coinvolge solo le neo mamme, ma anche i papà. Della depressione che può coinvolgere i papà subito dopo il lieto evento, si parla poco, ...

Ethan - 18 anni - e la battaglia contro i genitori per potersi vaccinare : «Ho chiesto consigli su Reddit - litigando con mamma e papà» : «Questa generazione di bambini non vaccinati che oggi ha raggiunto la maggiore età ora sta guardando alla scienza e vuole proteggersi. Diventati maggiorenni, cercano di uscire dalla nuvola di ...

Papà fa un selfie con la figlia senza sapere che è l'ultimo : poco dopo il dramma : ... mamma Carla e i fratelli Eden e Kody hanno dato sfogo a tutto il loro dolore: 'Non riusciamo a crederci né ad accettarlo, perché Jade è sempre stata una ragazza in salute, amante dello sport e della ...

Papà e figlia posano insieme per un selfie - poche ore dopo arriva il dramma : ... mamma Carla e i fratelli Eden e Kody hanno dato sfogo a tutto il loro dolore: 'Non riusciamo a crederci né ad accettarlo, perché Jade è sempre stata una ragazza in salute, amante dello sport e della ...