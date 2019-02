I giocatori di Kingdom Hearts III hanno scoperto un watermark all' interno del gioco

eurogamer

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Kingdom Hearts III è disponibile solo da poco e sembra che alcuni utenti lo stiano passando al setaccio al fine di portare alla luce ogni anomalia, effettivamente riuscendoci. E' stato infatti trovato un frame in cui compare un watermark. Come riporta Push Square, il frame incriminato proviene da un filmato relativo al mondo di Frozen, in cui compare la principessa Elsa. Ed è qui che alcuni utenti (evidentemente dotati dell'occhio dell'aquila) sono riusciti a scovare la scritta Arnold sulle braccia di Elsa e postarla su Reddit. Per chi non lo sapesse, la dicitura Arnold compare sul software di animazione Maya quando non si è in possesso delle licenze necessarie, non possiamo certo dire come abbia fatto un frame del genere a finire nel gioco completo, ma sicuramente non è stata cosa voluta. Di seguito potete comunque trovare l'immagine incriminata.