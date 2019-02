I gilet gialli sono un danno per i commercianti

Conte : «Per chi mi ha attaccato al parlamento Ue è stato il canto del cigno. I gilet gialli? Piaccia o meno sono il nuovo» : Il premier: «Il nostro governo esprime il cambiamento in Italia ed Europa: per questo mi attaccano, molti di loro non verranno rieletti». Le critiche al grillino Di Battista: «Non ha un ruolo di governo. E le sue posizioni non lo rispecchiano»

Il ministro degli Esteri francese : l'incontro di DI Maio con i gilet gialli "una vera provocazione" : ... "fatto, da Di Maio, ndr, come capo, esponente di un movimento politico, entriamo in una logica politica, uno può discutere se opportuno o meno ma siamo, appunto in una logica politica". "Sono ...

Lite Italia-Francia - Le Drian : “Abbiamo ritirato ambasciatore a Roma a causa dell’incontro tra Di Maio e i gilet gialli” : A ufficializzarlo in Parlamento è il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian: l’incontro tra il vicepremier del M5s con i gilet gialli è il motivo ufficiale per il quale il governo francese ha richiamato l’ambasciatore a Roma. Il faccia a faccia, avvenuto il 5 febbraio alla periferia di Parigi, tra Luigi Di Maio con un esponente del movimento che inneggiava alla guerra civile è stata “una vera provocazione“, ha ribadito ...

La leader dei gilet gialli : "Di Maio? Un'ingerenza - non guardiamo all'Italia" : I gilet gialli di Jacline Mouraud non guardano all'Italia, non vogliono allearsi con il Movimento 5 Stelle e danno addio alle piazze. Sulla visita di Luigi Di Maio e di Alessandro di Battista in ...

Tre fotografi dicono di essere stati “presi di mira” dalla polizia durante una protesta dei gilet gialli : Uno di loro è rimasto ferito a Tolosa mentre era lontano dal gruppo dei manifestanti e chiaramente riconoscibile

Lione - tensioni in centro tra due fazioni opposte di manifestanti : gilet gialli di sinistra contro quelli di destra : Durante il consueto sabato di protesta, anche a Lione i gilet gialli sono tornati in piazza. Per una volta i protagonisti degli scontri non sono i poliziotti ma due fazioni degli stessi manifestanti: “Questa è l’eccellenza francese – commenta ironico su twitter l’autore del video che ha immortalato la scena -. L’estrema destra contro l’estrema sinistra, le due parti con lo stesso ...

Lione - tensioni in centro durante la manifestazione del gilet gialli. A fronteggiarsi due fazioni opposte di manifestanti : sinistra contro destra : durante il consueto sabato di protesta, anche a Lione i gilet gialli sono tornati in piazza. Per una volta i protagonisti degli scontri non sono i poliziotti ma due fazioni degli stessi manifestanti: “Questa è l’eccellenza francese – commenta ironico su twitter l’autore del video che ha immortalato la scena -. L’estrema destra contro l’estrema sinistra, le due parti con lo stesso ...

I gilet gialli alleati M5s danno fuoco alla casa del nemico politico : ... il capo di stato maggiore licenziato da Macron a inizio mandato perché in disaccordo sulla politica militare. Proprio a causa di Calençhon si cominciò a parlare a Parigi di rischio golpe: 'Se Macron ...

Crisi Italia-Francia - Enzo Moavero ritrova la parola : "Sui gilet gialli - capisco i francesi" : Per lunghi giorni è stato in silenzio, lasciando che si consumasse la Crisi diplomatica fra Italia e Francia. Da Enzo Moavero Milanesi ci si aspettava subito una presa di posizione chiara, da ministro degli Esteri, per non far precipitare i rapporti fra Roma e Parigi. Il ministro ha mantenuto il riserbo per qualche giorno, dopo il richiamo dell'ambasciatore francese: ora in un'intervista a Repubblica dice la sua, critica gli eccessi dei ...

Enzo Moavero ritrova la parola : "Capisco i francesi - i gilet gialli per loro sono un tema di sicurezza nazionale" : Per lunghi giorni è stato in silenzio, lasciando che si consumasse la crisi diplomatica fra Italia e Francia. Da Enzo Moavero Milanesi ci si aspettava subito una presa di posizione chiara, da ministro degli Esteri, per non far precipitare i rapporti fra Roma e Parigi. Il ministro ha mantenuto il riserbo per qualche giorno, dopo il richiamo dell'ambasciatore francese: ora in un'intervista a Repubblica dice la sua, critica gli eccessi dei ...

"gilet gialli" - chi sono e che cosa vogliono/ Video Le Iene - Chalencon : "Salvini? Avrei un confronto cordiale" : "Gilet gialli", Le Iene in Francia per scoprire chi sono e che cosa vogliono. Alessandro Di Sarno incontra Chalencon: "Salvini? Avrei un confronto cordiale"

Di Maio : "gilet gialli legittimo interlocutore per le Europee" : Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, è tornato sull’incontro con i gilet gialli che ha avuto conseguenze nei rapporti diplomatici con la Francia. Il leader del Movimento 5 Stelle, dopo i summit con Christophe Chalencon ha scatenato le ire del presidente francese Macron, che come prima conseguenza ha richiamato temporaneamente il proprio ambasciatore a Parigi. "Imbarazzo nel governo per l'incontro con i gilet gialli? No, credo che una ...

gilet gialli - Tensione alla frontiera : automobilisti italiani bloccati da polizia : Francia: automobilisti italiani bloccati da polizia Francese Dalla metà di novembre 2018 tutta la Francia è investita dalle proteste del movimento dei cosiddetti “Gilet gialli” contro il rialzo dei prezzi… L'articolo Gilet gialli, Tensione alla frontiera: automobilisti italiani bloccati da polizia proviene da Essere-Informati.it.

Governo unito - Salvini difende Di Maio apertamente per la questione con i gilet Gialli : Si registrano spesso attriti tra Salvini e Di Maio, ma probabilmente il più delle volte è soltanto “tattica”, si registra infatti la presa di posizione sulla difesa di Di Maio da parte di Matteo Salvini «I nostri rapporti? Ottimi. Facciamo anche i duetti come a Sanremo», gorgheggia Di Maio quando gli chiedono se si vogliano ancora bene. E Salvini ricambia difendendo a spada tratta il suo alleato: «Se è andato ad incontrare i Gilet ...