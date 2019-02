Furto aggravato di legna | denunciato 50enne

Arrestate gemelle del film Come un gatto in tangenziale : accusate di Furto aggravato : Ladre davanti alla macchina da presa e ladre nella vita: Alessandra e Valentina, le gemelle Sue Ellen e Pamela, rese celebri dall’interpretazione nel film con Paola Cortellesi Come un gatto in tangenziale, sono di nuovo nei guai dopo esser state beccate a ripetere quel che facevano nel film: rubare nei negozi tutto quello che riuscivano a nascondere sotto i vestiti e nelle borsette. Ma stavolta, Come riporta l’ANSA, nei loro ...

Furto aggravato di energia elettrica - arrestato un imprenditore : POGGIOMARINO. La Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato per Furto continuato di energia elettrica il titolare di un esercizio commerciale di prodotti agroalimentari, a Poggiomarino, che - tra l'...

Furto aggravato e odio razziale : questa ipotesi indagine Procura : Roma – Furto aggravato dall’odio razziale. È l’ipotesi di reato su cui sta indagando la Procura di Roma in merito alle pietre di inciampo sottratte nelle notte nel rione Monti, in centro citta’. Il fascicolo e’ nella competenza del Procuratore aggiunto Francesco Caporale, che e’ in attesa di ricevere un’informativa dai Carabinieri sull’accaduto. L'articolo Furto aggravato e odio razziale: questa ...

Shoah : rubate 20 pietre d'inciampo a Roma - per procura è Furto aggravato da odio razziale : Sono state rubate 20 pietre di inciampo al rione Monti di Roma che erano state poste in memoria della famiglia Di Consiglio. Lo riferisce l'Associazione 'Arte in Memoria', responsabile del progetto '...