Conte all' assemblea Fao | sconfiggere la fame è un dovere morale

Conte e gli attacchi all'Italia : solo propaganda elettorale. ConParigi riparte il dialogo : Il premier nega e dice che, appunto, si è trattato solo di 'dialettica politica'. Gli scogli rimangono, però. Se tra Emmanuel Macron e Sergio Mattarella la pace è fatta , tra i due, d'altra parte, ...

Conte : 'Per chi mi ha attaccato all'Europarlamento è il canto del cigno' : Il premier Giuseppe Conte replica agli attacchi mossi contro di lui durante il dibattito all'Europarlamento di martedì, soprattutto da parte del leader dei liberali dell'Alde, Guy Verhofstadt. "Ho ...

Roma. Mostra di Lea Contestabile alla Casa della Memoria : Elementi di cosmografia amorosa è una Mostra concepita per la Casa della Memoria e della Storia di Roma come un

Conte : «Per chi mi ha attaccato al parlamento Ue è stato il canto del cigno. I gilet gialli? Piaccia o meno sono il nuovo» : Il premier: «Il nostro governo esprime il cambiamento in Italia ed Europa: per questo mi attaccano, molti di loro non verranno rieletti». Le critiche al grillino Di Battista: «Non ha un ruolo di governo. E le sue posizioni non lo rispecchiano»

Berlusconi : «Italiani vergognatevi. Conte? Bacia bene la mano alle signore» : E precisando che il suo partito non cambierà nome , «Forza Italia era e Forza Italia sarà», ha aggiunto: «Io sono qui per senso di responsabilità, la politica mi fa schifo». Il leader azzurro ha poi ...

Alitalia - vertice Conte-Di Maio-Tria : ok alla partecipazione del Mef : Il governo si è detto pronto a partecipare alla costituzione della "Nuova Alitalia" tramite il ministero dell'Economia. La decisione è stata presa durante un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri Luigi Di Maio e Giovanni Tria. Il tutto però "a condizione della sostenibilità del ...

Di Maio : «M5S in evoluzione. Presto voto online sulle alleanze con le liste civiche» Europee - Conteranno la laurea e l'inglese : L'autocritica del vicepremier: «Ci sono problemi di fondo. Dobbiamo decidere se guardare alle liste civiche radicate sul territorio».

Ue - "Conte Burattino". La replica del premier : <br> "Forse lo è chi risponde alle lobby" : L’attacco frontale al premier italiano Giuseppe Conte da parte del leader dei Liberali europei Guy Verhofstadt - che ieri durante la plenaria a Strasburgo gli ha detto "per quanto tempo ancora lei sarà il burattino di Salvini e Di Maio?" (VIDEO) - ha irritato anche il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani. "Il mio partito non appoggia questo governo, ma questo non è un dibattito sull’esecutivo italiano ma sul futuro dell’Europa" ha ...

Diciotti - la mossa di Maurizio Gasparri in giunta : assist a Salvini - in ballo pure Di Maio e Conte : Novità sulla richiesta del tribunale dei ministri di Catania di procedere contro Matteo Salvini sul caso Diciotti. Il presidente della giunta per le immunità del Senato, Maurizio Gasparri, ha reso noto che informerà la presidente del Senato affinché invii ai giudici di Catania gli atti firmati dal p

Diciotti - Gasparri propone alla Giunta il no all'autorizzazione contro Salvini | Ai giudici di Catania gli atti Conte-Di Maio : Il presidente della Giunta per le immunità del Senato ha inviato ai giudici di Catania gli atti firmati da Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli allegandoli alla memoria difensiva di Matteo Salvini

Caso Diciotti - via libera dalla Giunta per le immunità : a catania anche i documenti di Conte - Di Maio e Toninelli : La Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha detto sì alla richiesta dell'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, di rinviare ai magistrati di catania i documenti del...

Ue - Verhofstadt contro Conte : «Un burattino». La replica : «Io non rispondo alle lobby» : Il premier italiano Contestato da Popolari, Socialisti e Liberali: «L’Italia è in recessione e la colpa è vostra».