Calciomercato Napoli | De Laurentiis annuncia | ' Hamsik è un giocatore del Dalian'

Il Calciomercato è l'oro del Napoli : Da Lavezzi–Zalayeta–Sosa a Insigne–Milik–Mertens, passando per Cavani e Higuain, con Marek Hamsik unico punto d’unione (cinesi permettendo). In mezzo, soprattutto, la crescita di una società anche a livello economico, seppur il salto di qualità non sia mai definitivamente riuscito. Il bilancio 2017/

Il Calciomercato oggi – Il Napoli su Nicolas Pepè : Il calciomercato oggi – Nicolas Pépé (Mantes-la-Jolie, 29 maggio 1995) è un calciatore ivoriano, attaccante del Lilla. l 21 giugno 2017 è annunciato il suo passaggio al Lilla con cui firma un contratto di cinque anni. Il 5 novembre realizza le prime due reti con il Lilla nella vittoriosa trasferta a Metz. Schierato prima punta da Marcelo Bielsa, che lo ha fortemente voluto dopo averlo visionato all’Angers, viene riportato nella ...

Calciomercato Napoli - il ds Romairone parla dell’interesse per Kiyine : “Kiyine al Napoli? Se n’era parlato, ma poi sia noi che il Napoli abbiamo dato priorita’ a situazioni piu’ urgenti. Sofian chiudera’ la stagione con il Chievo, poi a giugno valuteremo il da farsi. Abbiamo avuto tante offerte per il ragazzo, ma l’interesse del Napoli resiste”. Importanti dichiarazioni ai microfoni di “Un calcio alla radio” su Radio Crc, da parte di Giancarlo Romairone, ...

Calciomercato Napoli - su Insigne anche il Chelsea : Calciomercato Napoli, Insigne oggetto del desiderio – Maurizio Sarri, che in tre anni molto ha dato alla piazza di Napoli, nella prossima estate potrebbe attuare uno “sgarbo” alla sua ex squadra. L’allenatore del Chelsea, che in questa stagione sta faticando forse più del previsto in Premier League, è alle prese anche con la questione legata […] L'articolo Calciomercato Napoli, su Insigne anche il Chelsea proviene ...

Calciomercato Napoli – Salta la cessione di Hamsik - divergenze sui pagamenti con il Dalian : i dettagli : Salta la trattativa per il passaggio di Marek Hamsik al Dalian: divergenze sui pagamenti fra Napoli e Dalian, il giocatore non si muove Salta ufficialmente la trattativa fra Napoli e Dalian per il trasferimento di Marek Hamsik. Il capitano azzurro non si trasferirà in Cina, ad annunciarlo è il Napoli tramite il suo account Twitter con un messaggio che riporta la motivazione alla base della rottura fra le due parti: “il Calcio Napoli ...

Calciomercato Napoli - i dettagli della cessione di Hamsik al Dalian. E quel tentativo del Milan… : Le due società stanno definendo gli ultimi dettagli del trasferimento di Hamsik in Cina, che dovrebbe avvenire nel giro di poche settimane. Intanto spunta un retroscena relativo al Milan… L’avventura di Marek Hamsik con la maglia del Napoli si è praticamente conclusa, lo slovacco lascia il club azzurro dopo per trasferirsi al Dalian, società cinese che verserà diciotto milioni di euro più due di bonus nelle casse di De ...

Calciomercato Napoli - rifiutati 70 milioni per Insigne : Calciomercato Napoli, Insigne chiesto in Premier – Lorenzo Insigne è il Napoli, è l’attuale vice ma futuro capitano della squadra e l’idolo indiscusso della città. Con Hamsik divide il cuore dei partenopei, e con la partenza Marekiaro diverrà il leader designato e “maximo” all’interno dello spogliatoio azzurro. Di fronte alla partenza, direzione Cina, del numero 17 in casa […] L'articolo Calciomercato Napoli, rifiutati 70 milioni per ...

