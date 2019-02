BMW - La M3 in veste quasi definitiva

quattroruote

(Di giovedì 14 febbraio 2019) La nuova BMW Serie 3 è un modello particolarmente atteso dagli amanti della guida, come confermano gli ampi consensi già ottenuti da parte del pubblico e la seconda posizione raggiunta nella classifica delle Novità dellAnno 2019. Nella sua settima edizione, la berlina tedesca si mostra aggiornata nello stile, nella taglia e nelle proporzioni, oltre a offrire contenuti inediti relativi ai sistemi di bordo e ai servizi. E come da tradizione, la variante convenzionale anticipa il debutto del modello ad altre prestazioni firmato dal reparto M, attualmente in fase di sviluppo e atteso tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.Dettagli sportivi. Le foto spia odierne mostrano un prototipo camuffato in maniera consistente, con gran parte degli elementi stilistici di maggior rilevanza ancora nascosti. Nonostante ciò, la presenza di alcuni dettagli come i quattro scarichi ...