Arte | meravigliosa scoperta a Pompei | portato alla luce affresco di Narciso

Ascolti TV | MArtedì 15 gennaio 2019. Non Ho Niente da Perdere 15.2% - La Vita è una Cosa Meravigliosa 11.3%. Floris 8.5%. Il Paradiso delle Signore 15% : Non ho Niente da Perdere Nella serata di ieri, Martedì 15 gennaio 2019, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene Non Ho Niente da Perdere ha conquistato 3.625.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale 5 La Vita è una Cosa Meravigliosa ha raccolto davanti al video 2.402.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 la serie 9-1-1 ha interessato 1.542.000 spettatori pari al 6.8% di share. Su Italia 1 il film xXx – Il ritorno di ...