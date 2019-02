Alitalia | Di Maio | partecipazione Mef e Fs oltre il 50%

Alitalia - vertice Conte-Di Maio-Tria : ok alla partecipazione del Mef : Il governo si è detto pronto a partecipare alla costituzione della "Nuova Alitalia " tramite il ministero dell'Economia. La decisione è stata presa durante un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri Luigi Di Maio e Giovanni Tria. Il tutto però "a condizione della sostenibilità del ...

Di Maio : su dossier Alitalia presto ci saranno novità : Milano, 10 feb., askanews, - 'Il dossier Alitalia lo stiamo seguendo e presto avrete novità '. Lo ha garantito il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , in un punto stampa in ...

Alitalia - Di Maio : Per evitare escalation non ho rimproverato Francia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Febbraio : Rappresaglia di Macron contro Alitalia . Lo scontro elettorale Di Maio rivendica l’asse coi gilet gialli e richiama Conte : Il caso Alitalia, vendetta di Parigi: Air France si sfila Sorpresa! – Dopo lo s contro , dietrofront sul salvataggio. Il vicepremier: “Grave se fosse una vendetta” di Carlo Di Foggia Svegliatevi di Marco Travaglio A furia di sentirci ripetere che siamo il giornale dei 5Stelle, o del governo, o addirittura della Lega (intanto Salvini ci ha Fatto una decina di cause), ogni tanto ci viene la tentazione di esserlo davvero: almeno ...

Di Maio : 'Alitalia-Air France? Nessuna vendetta di Parigi' : 'Tra Italia e Francia non c'è in corso Nessuna lite'. Lo assicura Luigi Di Maio da Roccaraso, in Abruzzo. Il vicepremier poi nega che lo scontro politico tra Roma e Parigi abbia portato Air France a ...