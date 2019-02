Boomdabash dopo Saremo Live e riedizione del disco

Colazione con i Boomdabash il giorno dopo il debutto : 'Porteremo sul palco dei bambini' : I Boomdabash sono in gara al Festival con Per un milione. Venerdì si esibiranno con Rocco Hunt. di Alice Castagneri Riprese e montaggio Daniele Solavaggione, Ag. Reporters,

Rinviati i concerti di Boomdabash dopo il Festival di Sanremo 2019 : info nuove date e biglietti : I concerti di Boomdabash sono Rinviati dopo il Festival di Sanremo. A comunicare la decisione è la band di Non ti dico no, che è stata annunciata tra i partecipanti alla prossima edizione della kermesse condotta da Claudio Baglioni e con la partecipazione di Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Sono così spostate le tappe del Barracuda Winter Tour previste per il mese di gennaio, con le nuove date che saranno presto annunciate sui canali ...