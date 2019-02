Aggredito il giornalista Piervincenzi | colpito con la troupe a Pescara

Acca Larentia - giornalista de l’Espresso Aggredito : ‘Avanti con informazione’. Damilano : ‘Antifascismo valore in Costituzione’ : Il Nuovo Sacher di Nanni Moretti si è riempito, con persone lasciate fuori dai cancelli, per l’evento della mattina di sabato 12 gennaio “La parola antifascista” organizzato dal settimanale l’Espresso a Roma dopo l’aggressione subita dal giornalista Federico Marconi e dal fotografo Paolo Marchetti entrambi al cimitero Verano per la commemorazione dei gruppi neofascisti dei morti di Acca Larentia . “Non ci ...

“Vieni qui a provocare”. Giornalista Aggredito in diretta tv : i manifestanti lo colpiscono e lui reagisce così : Dopo l’annuncio del primo ministro Pedro Sanchez di riunire il Consiglio dei ministri a Barcellona, nella città catalana sono scoppiate le proteste dei gruppi separatisti. Cake Muniesa, in diretta per Intereconomia Tv, stava raccontando la manifestazione del CdR (Comitato per la difesa della Repubblica), quando un gruppo di persone ha aggredito lui e il cameraman. “Vieni qui a provocare”, gli hanno detto. Muniesa è stato ...