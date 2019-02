Roma | Dzeko numero uno in Champions | Adesso ci penso io

Roma - con Dzeko è tutto più facile. Ma va ricucito il rapporto con i tifosi : Il punteggio dice che non c'è stata storia, ma qualcosa da migliorare nella Roma che ha battuto 3-0 il Chievo Verona c'è. Ecco i top e i flop dell'anticipo del venerdì della 23esima giornata di Serie ...

Dzeko spinge la Roma : “abbiamo dimostrato di essere forti” : “E’ difficile per noi che ci sia una serata tranquilla, anche stasera il primo tempo non e’ stato cosi’ tranquillo, dopo il 2-0, perche’ ogni tanto smettiamo di giocare, non so perche’: come e’ successo negli ultimi 20′ del primo tempo, quando Mirante ha fatto una parata che ci ha salvato dal possibile gol dell’1-2”. Sono le dichiarazioni di Edin Dzeko, ai microfoni di Sky Sport, ...

Chievo-Roma 0-3 - giallorossi al 4° posto con El Shaarawy - Dzeko e Kolarov : La Roma non torna sul luogo del delitto e, dopo i tanti punti sprecati contro le pericolanti, due con il Chievo all'andata e con il Cagliari; tre con Spal, Udinese e Bologna, fa il suo dovere e porta ...

Serie A - Chievo-Roma 0-3 : gol di El Shaarawy - Dzeko e Kolarov : Comincia con la contestazione, contro giocatori e dirigenza, e finisce col sollievo dell'aggancio notturno al 4° posto in condominio con la Lazio . In mezzo, c'è una Roma che batte con merito un ...

Serie A - Chievo-Roma 0-3 : decidono i gol di El Shaarawy - Dzeko e Kolarov : VERONA - La Roma c'è. La squadra di Di Francesco torna a vincere superando 3-0 a Verona il Chievo nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A , conquistando tre punti fondamentali nella corsa ...

Serie A - Chievo-Roma 0-3 : El Shaarawy e Dzeko cantano per il quarto posto : Nel secondo anticipo della 23a giornata di Serie A , la Roma è tornata alla vittoria in campionato vincendo sul campo del Chievo con un rotondo 3-0- I giallorossi, momentaneamente quarti in classifica,...

PAGELLE E TABELLINO CHIEVO-Roma : Dzeko super - flop Stepinski : Errore che pesa come un macigno nell'economia del match. Rossettini 5 - Anche lui, come Bani, si fa trovare completamente fuori posizione in occasione del primo vantaggio ospite. Gara da dimenticare. ...

Chievo-Roma 0-3 : El Shaarawy più Dzeko e Kolarov - giallorossi quarti : La Roma batte il Chievo in trasferta (3-0) e sale al quarto posto: in gol El Shaarawy, Dzeko e Kolarov. LEGGI LA CRONACA

Roma malata immaginaria? Gol di Dzeko - tranquillità dei tifosi e porta finalmente blindata : la ricetta anti crisi è servita : La Roma supera 0-3 il Chievo ritrovando un po’ di tranquillità dopo le ultime, tribolate partite: Dzeko torna in rete, Kolarov ‘riconquista’ i tifosi e l’esordio di Mirante tiene la porta blindata. Segnali per il futuro? Da giovedì a venerdì, due sere abbastanza inusuali per vedere la Serie A, il calcio della Capitale torna protagonista in zona Europa. Se per 24 ore la Lazio ha assaporato il quarto posto utile per l’entrata in Champions ...

Chievo-Roma 0-2 La Diretta El Shaarawy sblocca - raddoppia Dzeko : Chievo e Roma scendono in campo al Bentegodi per la 23a giornata di Serie A. I padroni di casa, ultimi in classifica con 9 punti all'attivo, vengono dal pareggio di Empoli subito in rimonta dopo ...

Live Chievo-Roma 0-2 Apre El Shaarawy - bis di Dzeko : Chievo e Roma scendono in campo al Bentegodi per la 23a giornata di Serie A. I padroni di casa, ultimi in classifica con 9 punti all'attivo, vengono dal pareggio di Empoli subito in rimonta dopo...

Chievo-Roma 0-2 La Diretta El Shaarawy sblocca - raddoppia Dzeko : Chievo e Roma scendono in campo al Bentegodi per la 23a giornata di Serie A. I padroni di casa, ultimi in classifica con 9 punti all'attivo, vengono dal pareggio di Empoli subito in rimonta dopo...

Live Chievo-Roma 0-0 Di Francesco punta su Dzeko : Chievo e Roma scendono in campo al Bentegodi per la 23a giornata di Serie A. I padroni di casa, ultimi in classifica con 9 punti all'attivo, vengono dal pareggio di Empoli subito in rimonta dopo...

Chievo-Roma alle 20.30 La Diretta Di Francesco punta su Dzeko : Chievo e Roma scendono in campo al Bentegodi per la 23a giornata di Serie A. I padroni di casa, ultimi in classifica con 9 punti all'attivo, vengono dal pareggio di Empoli subito in rimonta dopo ...