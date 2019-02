Padova | un uomo accoltellato e un corpo carbonizzato trovati in un residence | è giallo

Treno ad alta velocità travolge un uomo - traffico ferroviario in tilt tra Bologna e Padova : Un Treno Frecciarossa, partito da Roma e diretto a Venezia, ha investito un uomo per cause ancora in via di accertamento a Poggio Renatico, nel Ferrarese, causando disagi alla circolazione ferroviaria. Il traffico su rotaia è sospeso fra Ferrara e San Pietro in Casale (Bologna) e i treni ad alta percorrenza vengono deviati su Verona. Previsti ritardi fino a 120 minuti.Continua a leggere