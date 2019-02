Demetra Hampton e Luca Vismara | è lite all’Isola | anche Rudy Zerbi tirato in ballo

Luca Vismara duro con Demetra Hampton all’Isola 2019 : “Strega!” : Luca Vismara attacca Demetra Hampton all’Isola dei Famosi Domenica 10 febbraio è andata in onda la quarta puntata dell’Isola dei Famosi. Uno dei tanti temi affrontati durante la diretta è stato il rapporto turbolento tra Luca Vismara e Demetra Hampton . L’attrice, dopo essere stata eliminata la scorsa puntata, è arrivata nello studio accolta da Alessia Marcuzzi e ha iniziato a battibeccare con Luca Vismara in collegamento dalla ...

Isola dei Famosi 2019 : Demetra Hampton | Eliminata nella terza puntata (3 febbraio) : Demetra Hampton Demetra Hampton , ex modella e attrice statunitense, è una delle concorrenti dell’ Isola dei Famosi 2019 . Percorso all’ Isola dei Famosi 2019 - 24 gennaio, prima puntata | Demetra va subito in nomination con Kaspar Capparoni e Taylor Mega. Inizia la sua avventura andando a vivere sull’ Isola dei pirati. - 31 gennaio, seconda puntata | Demetra supera il televoto, votata dal 39% contro il 45% dell’ Eliminata ...

Demetra Hampton eliminata - Grecia la umilia al televoto : Eliminazione lampo all'Isola dei Famosi. Dopo l'addio "spontaneo" di John Vitale , con tanto di confessionale da sequestrato in stile Francesco Monte, , il ritiro volontario di Francesca Cipriani , "...

Isola dei Famosi 2019 - diretta terza puntata : Francesca Cipriani si ritira - Demetra Hampton eliminata : di Ida Di Grazia Su la diretta della terza puntata dell che stiamo seguendo minuto per minuto. Doppio ritiro prima quello di John Vitale, poi quello di Francesca Cipriani . Isola DEI Famosi 2019 , LA ...

«La tua bellezza sta sfiorendo» - Alda D'Eusanio gela Demetra Hampton : la frase e le polemiche : Alda D'Eusanio ha preso di mira Demetra Hampton nell'ultima diretta de L'Isola dei Famosi 2019 scatenando un putiferio in studio: La naufraga ha trascorso una settimana difficile, all'insegna della ...

Isola dei Famosi - la frase di Alda D'Eusanio su Demetra Hampton indigna i fan ed è bufera : L'opinionista dell' Isola dei Famosi 2019 Alda D’Eusanio ha indigna to gli ospiti in studio e i fan di Demetra Hampton con una frase cattiva detta troppo impulsivamente durante la diretta di ieri sera. Parlando con la naufraga, Alda si è lasciata andare a un'uscita poco felice: "I tuoi 50… la tua bel

TAYLOR MEGA ELIMINATA/ Lascia l'Isola dei Famosi 2019 con un bacio di Giuda per Demetra Hampton! : TAYLOR MEGA potrebbe essere la prima naufraga ELIMINATA de l'Isola dei Famosi 2019 ? Giovedì 31 gennaio il verdetto del pubblico sovrano

Isola dei Famosi 2019 - Demetra Hampton si salva dalla nomination ma non dalla D'Eusanio : «Deve tornare a casa - non sta bene» : di Ida Di Grazia Demetra Hampton riesce a salvarsi dalla nomination che ha visto l'eliminazione di Taylor Mega ma non dalla lingua biforcuta di Alda D'Eusanio . Durante la diretta della seconda ...