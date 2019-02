Bit Milano | Musumeci e Centinaio inaugurano stand Sicilia

Leonardo in Toscana - le iniziative presentate alla Bit di Milano : E questo perché Leonardo è pittura, scultura, scienza, medicina, ingegneria. Il nostro invito, rivolto in particolare alle nuove generazioni, è allora quello di tornare, con un metodo "leonardiano", ...

BitMilano - 1300 espositori presentano il turismo presente e futuro : Teleborsa, - Apre con una spinta verso l'innovazione digitale BitMilano 2019 , Borsa Internazionale del turismo, , organizzata, come sempre, nei padiglioni Fieramilanocity. La manifestazione, dal 10 ...

Il Cioccolato di Modica alla Bit di MIlano : Il Cioccolato di Modica, primo Cioccolato europeo a marchio IGP, grazie all'invito della Regione, segnatamente degli Assessori Edy Bandiera e Alessandro Pappalardo, sarà presente con tutto il suo ...

Turismo : al via da domani BitMilano - 1.300 espositori per 100 mete da sogno : Milano, 9 feb. (AdnKronos) - E' tutto pronto a Milano per l'inaugurazione della Bit 2019, la rassegna dedicata al Turismo italiano e internazionale, in programma da domani a martedì 12 febbraio negli spazi di FieraMilanocity. Tre giorni a tutto business, con la domenica aperta al pubblico e il luned

Milano - Riaprire Navigli : bene Sala - suBito progetto bancabile : Milano, 8 feb., askanews, - Per il presidente dell'Associazione Riaprire i Navigli, Roberto Biscardini, ormai il Comune di Milano 'ha scelto la via della riapertura integrale' dei canali milanesi, '...

Alla Bit di Milano 2019 c’è anche il turismo minerario : Alla BIT di Milano si parlerà anche di turismo minerario. La ReMi, Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari promossa dall’ISPRA, sarà presente, insieme al SIH (Save Industrial Heritage), per divulgare il patrimonio minerario italiano. Durante l’evento sarà presentato ufficialmente anche il Passaporto Turistico minerario, il primo documento del settore che servirà a testimoniare il proprio passaggio nei siti appartenenti Alla ReMi e stimolare ...

'Libando - viaggiare mangiando' da Foggia alla Bit di Milano Borsa internazionale del turismo - lunedì sarà presentato la sesta edizione della ... : «Libando non è soltanto il festival dello street food, ma è soprattutto un evento che consente di riflettere su economia, cultura e marketing territoriale. Dal 2014 ad oggi la manifestazione è ...

Fondazione FS - a Bit Milano DG Cantamessa su "rami secchi che tornano verdi" : La Borsa Internazionale del Turismo, BIT, a Milano nei padiglioni di Rho della Fiera dal 10 al 12 febbraio 2019, una delle più importanti manifestazione del settore . Presente, tra i tanti ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano corsara a Gran Canaria! Olimpia più forte degli infortuni - Nunnally suBito decisivo. Micov trascinatore : Una vittoria di cuore e di carattere quella ottenuta questa sera dall’Olimpia Milano. La formazione di Simone Pianigiani conquista sul campo del Gran Canaria un successo preziosissimo al termine di un incontro mozzafiato, concluso con il punteggio di 104-106 al termine di un tempo supplementare. La squadra italiana aveva bisogno dei due punti contro la compagine spagnola nella ventunesima giornata della regular season dell’Eurolega ...

Milano - anziana insulta e dà uno schiaffo a una donna col velo : “Scendi suBito - non farmi girare i coglioni”. Il video : “Scendi subito, cretina. Non farmi girare i coglioni”. Un’anziana signora, su un autobus Atm, a Milano, se la prende con una donna straniera, salita a bordo con un passeggino e i due figli. La lite, durata diversi secondi, è stata ripresa dalle persone che aspettavano sulla banchina e che invocavano l’intervento delle forze dell’ordine. Le cause dell’alterco non sono chiare. L’ipotesi più probabile è che ...

Cuneo - il borgo montano di Batuira è in vendita su SuBito.it a 360mila euro : “Costa come un bilocale a Milano” : “Vendesi azienda agricola di circa 22 ettari fra pascoli, seminativi, boschi e orti con annessa tipica borgata alpina (Batuira) parzialmente ristrutturata”. È l’annuncio comparso su Subito.it, dove si può acquistare, tra le altre cose, anche un’intero borgo alpino del Cuneese, al prezzo di 360mila euro: Batuira, questo il nome della borgata, che fa parte del Comune di Castelmagno, patria dell’omonimo formaggio Dop ...

ABitare In sigla contratto acquisto complesso da riqualificare a Milano : Abitare In ha sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di un credito la cui ipoteca grava su un'area di circa 5.000 mq nella zona di Viale Umbria a Milano , in prossimità delle aree di via ...