Uomini E Donne | dopo essere stati insieme in montagna | Giordano scrive un post che pone

Uomini e Donne : finisce la storia d'amore tra Nilufar e Giordano : finisce la favola d'amore tra Nilufar e Giordano, coppia formata nel programma Uomini e Donne di Maria de Filippi. Lei durante la permanenza sul trono nascose una verità troppo scomoda ovvero quella di frequentare un altro ragazzo mentre Giordano la corteggiava all interno del programma. Lui, dopo che venne allo scoperto la cosa, decise di rimanere accanto alla donna di cui si era innamorato ma, a quanto pare, il rapporto ha iniziato a ...

Francesco Renga : "Le donne al festival? Di meno perché gli Uomini hanno voci più belle". Poi le scuse : "Non mi sono spiegato bene" : Il cantante scatena una durissima polemica rispondendo alla domanda sul perché sono solamente sei le donne in gara. Claudio Baglioni: 'Potete dissociarvi da questo commento'. La replica di Renga: '...

Sanremo - Renga "maschilista" nella bufera : "Ci sono meno donne perché gli Uomini hanno una voce più bella" : Questo Festival di Sanremo non sarà così brillante in termini di ascolti, ma sicuramente lo è in termini di polemiche. Dopo alcune accuse di plagio, canzoni che inneggiano alla droga, ora ci mancava '...

Uomini e Donne : Roberta si sfoga contro Ida e Riccardo : Roberta Di Padua di Uomini e Donne delusa da Riccardo Guarnieri Nell’ultima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e Donne Ida, vedendo Riccardo Guarnieri insieme a Roberta, è scoppiata a piangere. Motivo per cui l’uomo ha cercato di consolarla, mandando su tutte le furie la Di Padua, la quale ha abbandonato lo studio. Ma non è finita qua perchè proprio quest’ultima ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne ...

Francesco Renga : "Le donne al festival? Di meno perché gli Uomini hanno voci più belle" : Il cantante scatena una durissima polemica rispondendo alla domanda sul perché sono solamente sei le donne in gara. Claudio Baglioni: 'Potete dissociarvi da questo commento'

Gemma Galgani suora - da Uomini e Donne al convento : cosa sta succedendo : Gemma Galgani suora, da Uomini e Donne al convento: cosa sta succedendo. Un'ipotesi decisamente inaspettata per la dama di Uomini e Donne sempre al centro dell'attenzione per le sue...

Polemiche su Renga : Al Festival ci sono meno donne perché gli Uomini hanno voci più belle : Polemiche su Francesco Renga per un'uscita davvero poco fortunata. Al DopoFestival si discute del perché ci siano poche donne in gara. sono solo sei. E lui se ne esce con una frase del tutto fuori ...

Sanremo 2019 - bufera su Francesco Renga : "Poche donne al Festival? Fatto fisico : gli Uomini hanno voci più belle" : bufera al Dopofestival. Parlando di canzoni, il direttore artistico e co-conduttore Claudio Baglioni ha rivendicato il merito di averle rimesse al centro della rassegna canora, mettendo in disparte il resto dello spettacolo. Poi la domanda insidiosa: "Perché sono soltanto 6 donne su 24 artisti in gara?". Baglioni ha risposto affermando che sono arrivate meno proposte femminili, dunque una circostanza dettata da una mera condizione ...

Sanremo 2019 - Renga scatena la bufera : «Ci sono poche donne perché gli Uomini hanno voci più belle» : Placato il fronte politico, ci ha pensato Francesco Renga a innescare una pesante polemica sul Festival. Al termine della quarta serata, ospite del dopo Festival , è intervenuto, cercando di dare una ...

Sanremo 2019 - Francesco Renga : “Le donne al festival? Sono poche perché gli Uomini hanno voci più belle” : “perché Sono soltanto sei le donne su 24 artisti in gara?”, chiedono al direttore artistico Claudio Baglioni durante il Dopofestival. Una domanda che si ricorre da quando mesi fa fu annunciato il cast del Festival di Sanremo. Baglioni risponde spiegando che Sono arrivate meno proposte femminili, un fatto statistico, niente di più. Il discorso sembrava chiuso, quando a sorpresa interviene Francesco Renga che lo interrompe e prende la parola per ...

Sanremo 2019 - Renga scatena la bufera : «Al Festival ci sono meno donne perché gli Uomini hanno voci più belle» : Placato il fronte politico, ci ha pensato Francesco Renga a innescare una pesante polemica sul Festival. Al termine della quarta serata, ospite del dopo Festival , è intervenuto, cercando di dare una ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani suora del 1878 : il mistero sul web. E lei risponde così : Gemma Galgani suora. Un'ipotesi decisamente inaspettata per la dama di Uomini e Donne sempre al centro dell'attenzione per le sue liti con Tina Cipollari e per le sue storie passate, ma...

Gemma Galgani suora : «Voglio rinchiudermi qui». Cosa sta succedendo a Uomini e Donne : Gemma Galgani suora. Un'ipotesi decisamente inaspettata per la dama di Uomini e Donne sempre al centro dell'attenzione per le sue liti con Tina Cipollari e per le sue storie passate, ma...

Francesco Renga : "Le donne al festival? Di meno perché hanno voci meno belle degli Uomini" : Il cantante scatena una durissima polemica rispondendo alla domanda sul perché sono solamente sei le donne in gara. Claudio Baglioni: 'Potete dissociarvi da questo commento'