Spalletti: “Abbiamo giocato da squadra”

lanotiziasportiva

: #Spalletti: 'La differenza a questi livelli si fa dall'80% in poi, dobbiamo mettere tutte le qualità che abbiamo a… - Inter : #Spalletti: 'La differenza a questi livelli si fa dall'80% in poi, dobbiamo mettere tutte le qualità che abbiamo a… - Inter : #Spalletti: 'I tifosi devono capire che bisogna rimanere uniti e compatti. Attraverso il loro sostegno noi riusciam… - JackilKebabbaro : RT @fcin1908it: #Spalletti: 'Non abbiamo #Keita e #Politano, #Nainggolan sta tornando ora a fare qualche strappo dei suoi, #Vecino ha avuto… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Lucianointervistato nel post partita di Parma-Inter rilascia le seguenti dichiarazioni.Come è scattata la scintilla dell’Inter?“Abbiamo delle potenzialità per sopperire alle difficoltà del momento. E’ chiaro che in alcuni momenti quello che ci vogliono far credere sulla pesantezza del vincere a volte non lo sopportiamo.Dobbiamo mettere nei contenuti della partita le nostre caratteristiche, a volte sembra una cosa banale ma non si riesce a farlo.Stavolta invece sono stati bene ordinati, nel primo tempo il Parma ha provato a mordere ma non è abituato a fare partite così; quando dai loro un po’ di campo provano a giocare sulle punte.Quando vieni attratto dal loro palleggio, come perdi palla e ti ritrovi coi terzini aperti loro coi centrali diventano micidiali”.Perché non si inizia mai con due punte?“Icardi e Martinez sono ...