Siria | raid della coalizione USA nella provincia di Deir ez-Zor | uccisi 3 civili

Siria : raid coalizione nell'est : ANSA, - BEIRUT, 3 FEB - E' di due militari Siriani governativi feriti il bilancio di un raid aereo della coalizione anti Isis a guida Usa nell'est della Siria contro la postazione dell'esercito ...

Tensione Iran-Israele - Teheran : 'Distruggeremo sionisti'/ Ultime notizie Siria : '21 morti in raid Tel Aviv' : Tensione Iran-Israele, Teheran: 'Distruggeremo sionisti'. Ultime notizie Siria, l'ONG Ondus: '21 morti in raid Tel Aviv', coinvolti 12 pasdaran iraniani.

RAID IN Siria - IRAN "PRONTI A ELIMINARE ISRAELE"/ Netanyahu - "non possiamo ignorare le minacce" : RAID Israele in SIRIA: 'colpiti obiettivi IRAN'. Esercito Teheran, 'impazienti di ELIMINARE israeliani da faccia Terra'. Netanyahu 'non ignorare le minacce'

Raid di Israele in Siria contro obiettivi iraniani. Teheran replica : "Impazienti di eliminarvi dalla faccia della Terra" : Uno scambio di colpi a distanza, con un razzo iraniano in terra israeliana e un Raid di Israele in Siria come avvertimento per l'Iran. Una replica a parole da Teheran che non lascia spazio a interpretazioni: "Impazienti di eliminare Israele". Questo il clima che si respira in Medio Oriente, con un'escalation militare e politico che preoccupa.L'aviazione israeliana ha condotto la scorsa notte un esteso attacco contro obiettivi militari iraniani ...

ISRAELE - RAID IN Siria : 'AVVERTIMENTO ALL'IRAN'/ Ultime notizie - attaccati obiettivi militari di Damasco : Rais militare di ISRAELE in SIRIA nella notte: un avvertimento all'Iran. Ultime notizie: colpiti diversi obiettivi militari a Damasco.

Siria : 20 uccisi in raid Usa nel sud-est : ANSAmed, - BEIRUT, 18 GEN - E' di almeno 20 uccisi il bilancio di raid aerei attribuiti agli Usa nel sud-est della Siria, secondo quanto riferito dall'agenzia governativa Siriana Sana e dall'...

Siria : 20 uccisi in raid Usa nel sud-est : ANSAmed, - BEIRUT, 18 GEN - E' di almeno 20 uccisi il bilancio di raid aerei attribuiti agli Usa nel sud-est della Siria, secondo quanto riferito dall'agenzia governativa Siriana Sana e dall'...

Siria : fonti - raid aerei e artiglieria Damasco su Idlib : ANSAmed, - BEIRUT, 11 GEN - Le forze governative Siriane hanno avviato oggi raid di artiglieria e aerei su postazioni di miliziani anti-regime nella regione di Idlib, nei giorni scorsi investita da un'...

Siria - raid su ultimo bastione Isis : ANSA, - BEIRUT, 8 GEN - Intensi raid aerei della Coalizione anti-Isis a guida Usa sono in corso nell'est della Siria contro l'ultima sacca di territorio controllata da miliziani dello 'Stato islamico'.

Israele - con i raid aerei in Siria Netanyahu inizia la sua campagna elettorale : Neanche una settimana dopo l'annuncio americano del rompete le righe in Siria. Neanche ventiquattr'ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate in Israele (fissate per il 9 aprile, sette mesi prima della scadenza naturale). I raid aerei nella notte di Natale dei caccia bombardieri con la stella di David in Siria hanno una valenza che va ben oltre l'aspetto militare. Quei raid sono, al tempo stesso, un messaggio lanciato a Washington, Mosca, ...

Siria - raid aereo israeliano avvenuto mentre si atterravano aerei di linea - : Israele conduce raid aereo in Siria mentre negli aeroporti di Damasco e Beirut stavano atterrando alcuni aerei di linea. Lo riferisce il ministero della Difesa russo. Tra gli aerei di linea, esposti ...