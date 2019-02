Sanremo 2019 | Enrico Nigiotti | Ho avuto la possibilità di farmi conoscere | questa

Sanremo 2019 - Ciro Caravano dei Neri per Caso : “Brano di Simone Cristicchi mi ricorda qualcosa…” : Ciro Caravano, membro dei Neri per Caso, ha scritto un post su Facebook nel quale parla della canzone di Simone Cristicchi: “Qualcosa mi suonava familiare …solo la parte strumentale della canzone”, si legge. A cosa si riferisce? Al fatto che il brano “Abbi cura di me” ricorda la colonna sonora del film Risvegli scritta dal famoso compositore Randy Newman. “Tecnicamente non è un plagio – continua Caravano ...

Claudio Bisio e il monologo sul mestiere del padre a Sanremo 2019 : Anche voi non riuscite a levarvi dalla testa il momento Bisio e Anastasio nella serata dei duetti? La scelta di portare in tv, adattato ai tempi del festival, un pezzo da Gli Sdraiati di Michele Serra che si era già fatto, prima spettacolo teatrale (Father and Son), e poi film, sempre interpretato da Claudio Bisio, ha seguito nel tempo la scelta di Mastandrea di proporre a EPCC il monologo I figli invecchiano di Mattia ...

Sanremo 2019 - Anastasio : 'Non ho fatto il super ospite. Sanremo? Oggi non ci andrei' : E' bastato che salisse pochi minuti sul palco dell'Ariston per far scatenare le polemiche. Anastasio , vincitore di X factor, che ieri ha accompagnato il monologo di Bisio con il suo rap 'Correre' ...

Sanremo 2019 - Lodo Guenzi : "Il Festival? Vincerlo non serve a niente. Achille Lauro lancia un messaggio di sinistra" : Lodo Guenzi degli Stato Sociale è stato ospite di Rai Radio2 nel corso del programma I Lunatici ed è tornato a parlare di Sanremo. Proprio nel corso di Sanremo 2018, gli Stato Sociale si erano aggiudicati il secondo posto. Guenzi ha speso parole d'elogio per Achille Lauro:Rolls Royce è la nuova vecchia che balla? È evidente che è così, forse non c'è l'incrocio astrale che si è verificato ...

Sanremo 2019 : il programma della serata finale con l’ordine di esibizione dei cantanti : Questa sera torneranno a esibirsi tutti e 24 i cantanti, poi ci saranno Ramazzotti, Luis Fonsi ed Elisa

Scaletta e codici televoto della finale di Sanremo 2019 con Elisa ed Eros Ramazzotti : Siamo giunti alla serata finale del Festival di Sanremo 2019. Questa sera vedremo nuovamente i 24 Campioni in gara esibirsi nella versione originale della propria canzone. A decidere il vincitore sarà il televoto (50%), la sala stampa (30%) e la giuria d'onore (20%). Verrà inoltre assegnato il premio della critica Mia Martini, il premio della sala stampa Lucio Dalla e il premio per la migliore interpretazione. La proclamazione del vincitore ...

Sanremo 2019 - come è stata scelta la Giuria d'Onore? Baglioni risponde : In principio fu Giuria degli Esperti, denominazione lasciata anche nel regolamento di Sanremo 2019 e modificata a pochi giorni dall'inizio del Festival. Per la 69esima edizione è presieduta da Mauro Pagani ed è composta da Ferzan Ozpetek, Camila Raznovich, Claudia Pandolfi, Elena Sofia Ricci, Beppe Severgnini, Serena Dandini, Joe Bastianich.prosegui la letturaSanremo 2019, come è stata scelta la Giuria d'Onore? Baglioni risponde ...

Premio critica Sanremo 2019 : favoriti - cosa si vince e albo d’oro : Premio critica Sanremo 2019: favoriti, cosa si vince e albo d’oro Il 69esimo Festival di Sanremo giunge alla serata conclusiva oggi, 9 febbraio 2019; invece, ieri si è tenuta la gara dei duetti: ad aggiudicarsi il Premio assegnato dalla Giuria d’Onore, prima conosciuta come Giuria di Esperti, Motta e Nada. Premio critica Sanremo 2019: chi è favorito per la vittoria finale? Ultimo, Irama, Loredana Bertè e Simone Cristicchi; ...

Sanremo 2019 - pagelle quarta serata : 7 al duetto Achille Lauro - Morgan. L’ironia della sorte ha voluto che il cantante accusato di fare un inno alla droga venisse affiancato proprio da Morgan, che da Sanremo era stato escluso per delle dichiarazioni sulla droga. Qualche problemino c’è stato nell’esibizione (la voce di Morgan praticamente non si è sentita), però l’effetto rock and roll è più che riuscito. Stupefacenti. 7 alla scelta di Cristina ...

Sanremo 2019 - Salvini torna ad attaccare Achille Lauro : "Musica e immagine pietose. Sono oggettivo : meglio Il Volo" : Dopo gli attacchi delle scorse ore, Matteo Salvini rincara la dose e torna a scagliarsi contro Achille Lauro, uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2019 col discusso brano "Rolls Royce"."Penosa e pietosa, come musica, come testo, come immagine e come tutto". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha definito a 'L'intervista' su SkyTg24 la canzone portata a Sanremo dal trapper romano Achille Lauro. "Il mio ...

Analisi Auditel della quarta serata di Sanremo 2019 : Come è andata in termini di ascolti "visivi" la quarta serata del Festival di Sanremo 2019? Per rispondere a questa annosa domanda ci vengono in soccorso le nostre care curve degli ascolti minuto per minuto, che fotografano alla perfezione, meglio di qualunque numerello, l'andamento degli ascolti.Partiamo dunque dal nostro classico grafico con le linee che rappresentano lo share minuto per minuto, dove possiamo vedere come la curva blu ...

Sanremo 2019 - Matteo Salvini massacra Achille Lauro : "Penoso - pietoso - schifo" : No, a Matteo Salvini proprio non è piaciuta la canzone portata da Achille Lauro al Festival di Sanremo, quella Rolls Royce al centro di molte polemiche. Il ministro dell'Interno, interpellato a SkyTg24, contro la canzone usa il machete: "Penosa e pietosa. Come immagine, musica e testo". Parole forti