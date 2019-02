' Per Bankitalia serve discontinuità' | Di Maio

Bankitalia - Per il vicepremier Di Maio «serve discontinuità» : Il ministro dell'Economia Tria ha già spiegato che un diniego a Signorini va motivato e, anche se così fosse, si rischierebbe di ledere l'indipendenza della banca centrale, fissata dai Trattati Ue. E ...

Bankitalia - Di Maio : “Serve discontinuità - non riconfermare Persone che sono state nel direttorio in questi anni” : “Per Bankitalia serve discontinuità”, “non possiamo pensare di confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia, se pensiamo a tutto quel che è accaduto in questi anni”. Lo ha detto a Vicenza il vicepremier Luigi Di Maio. “Queste persone – ha proseguito, riferendosi agli ex soci di Banca Popolare di Vicenza – sono state prese in giro dalla politica che non ha controllato, così ...

Chi è Luigi Federico Signorini - il vicedirettore al centro dello scontro su Bankitalia - e Perché i 5Stelle non lo vogliono - : Nell'ultimo dei fronti aperti nel governo c'è quello per la riconferma dell'altro dirigente di palazzo Koch, l'uomo della finanza che in passato ha criticato sia il reddito di cittadinanza che Quota ...

Bankitalia - Visco : prospettive Per economia meno favorevoli di un anno fa : Benessere delle famiglie dipende dalla crescita dell'economia "Il benessere delle famiglie dipende da numerosi fattori ma è cruciale la capacità di crescita dell'economia", afferma Visco. "Possono ...

Carige - Bankitalia : la banca è solvibile. Tempi rapidi Per trovare partner : Il vicedirettore generale della banca Italia, Fabio Panetta , in audizione alle commissioni riunite del Parlamento sul caso Carige , definisce la banca ligure "solvibile". "Gli interventi pubblici di ...

Carige - Bankitalia : ora tempi rapidi Per trovare un partner : Roma, 23 gen., askanews, - Per il futuro di Banca Carige 'è auspicabile che la ricerca di un partner si concluda con esito positivo in tempi contenuti'. Lo ha detto il vicedirettore generale della ...

Conte : manovra bis da escludere - Per ora Gelo Bankitalia dopo l’attacco di Di Maio : Il premier interviene dopo le previsioni di Bankitalia, secondo le quali la recessione è in arrivo. Le misure: sgravi fiscali per il tfr degli statali pagato in ritardo e sanzioni fino a 50mila euro per i giochi illegali

Bankitalia taglia la stima di crescita del Pil Per il 2019 : "Rischio recessione" : La Banca d'Italia rivede la stima di crescita del Pil 2019passando dall'1% allo 0,6% e vede la possibilità di una recessione tecnica dal quarto trimestre 2018. Forza Italia e Pd: "Un disastro". Palazzo Chigi: "La manovra resta valida, assicureremo una crescita sostenuta"

Bankitalia : Pericolo recessione tecnica. Rivista al ribasso crescita nel 2019 : Nel quarto trimestre 2018 , la crescita dell'economia italiana lascerebbe registrare una nuova diminuzione . Lo si apprende dal bollettino economico di Bankitalia , secondo cui "gli indicatori congiunturali disponibili suggeriscono che l'...

Bankitalia - alert sulla crescita : tagliata allo 0 - 6 Per cento : MILANO - Ci sarà stata una distensione sui titoli di Stato, con lo spread che in questi giorni veleggia ai livelli di settembre, ma a preoccupare è sempre più l'evoluzione dell'economia reale. Lo cetifica anche l'ultimo bollettino della Banca d'Italia, che sintetizza tutti i timori in un dato: il Pil quest'anno è visto in crescita dello 0,6 per cento, '0,4 punti in meno ...

Banca Etruria - “indagati i commissari di Bankitalia Per abuso d’ufficio” Per vendita crediti deteriorati : I commissari di Banca Etruria nominati da Bankitalia nel febbraio 2015 e rimasti in carica fino alla risoluzione del novembre successivo, sono indagati dalla procura di Arezzo per abuso d’ufficio. La vicenda è relativa alla vendita di un pacchetto di crediti deteriorati dell’istituto toscano, realizzata dai commissari il 16 novembre 2015, sei giorni prima della risoluzione del governo Renzi per Etruria e altre tre banche. La notizia è riportata ...