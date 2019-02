Le strade di Torino in un thriller - così diventa dark nella serie Non Mentire : Domenica 17 febbraio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie "Non Mentire" che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La vicenda si svolge a Torino che, con le sue ...

Non mentire - Alessandro Preziosi a Blogo : "Chi dice la verità lo decide lo spettatore" (VIDEO) : Alessandro Preziosi ha presentato ai microfoni di Blogo la nuova serie tv, in 6 episodi (e tre serate) di Canale 5, prodotta da Indigo Film. Si intitola Non mentire e andrà in onda in prima serata a partire da domenica 17 febbraio. L'attore interpreta Andrea, papà di uno studente di Laura (Greta Scarano), insegnante di un liceo di Torino. Non mentire, fiction Canale 5: conferenza ...

Il promo di Non mentire e i primi dettagli sui personaggi di Alessandro Preziosi e Greta Scarano : Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa della messa in onda di Non Mentire. La nuova fiction Mediaset è stata ufficialmente presentata in conferenza stampa e ha messo al centro non solo la trama, rivelando il primo promo che potete vedere cliccando qui, ma anche quelli che saranno i personaggi. La serie prenderà il via domenica 17 febbraio, in prima serata su Canale 5, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli che, proprio in ...

Non mentire : presentata a Roma la nuova fiction di Canale 5 con Alessandro Preziosi e Greta Scarano : Un thriller diretto da Gianluca Maria Tavarelli, tre puntate da 100 minuti che verranno trasmesse in prima serata dal 17 febbraio.

Non mentire ambientata a Torino : su Canale 5 dal 17 febbraio : Il prossimo mese andrà in onda “Non mentire”. La nuova fiction di Canale 5 partirà domenica 17 febbraio in tre

Non mentire - un’accusa di stupro e due verità : chi mente tra Greta Scarano e Alessandro Preziosi? : Una denuncia di stupro nei confronti di uno stimato chirurgo e padre di famiglia (Alessandro Preziosi). Nessuna prova. Solo due testimonianze a confronto. Il racconto della discesa agli inferi dell’accusato e dell’accusatrice (Greta Scarano) e di quanto sia difficile ricostruire la verità si dipana nel corso delle sei puntate della nuova fiction Non mentire prodotta da Indigo Film, diretta da Gianluca Maria Tavarelli e in onda per ...

Non mentire - fiction Canale 5 : conferenza stampa : [live_placement] Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di Non mentire, la fiction in onda su Canale 5 dal prossimo 17 febbraio in prima serata. Blogo è presente e seguirà l'incontro in tempo reale. Presenti i protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano, l'intero cast (Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari, Riccardo De Rinaldis Santorelli, Valentina Carnelutti e la ...

Non mentire - fiction Canale 5 : conferenza stampa in diretta : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di Non mentire, la fiction in onda su Canale 5 dal prossimo 17 febbraio in prima serata. Blogo è presente e seguirà l'incontro in tempo reale. Presenti i protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano, l'intero cast (Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari, Riccardo De Rinaldis Santorelli, Valentina Carnelutti e la partecipazione di ...

Non mentire : trama - cast e puntate della fiction. Quando inizia : Non mentire: trama, cast e puntate della fiction. Quando inizia Manca poco alla messa in onda di Non mentire. La miniserie televisiva diretta da Gianluca Maria Tavarelli andrà in onda a breve su Canale 5. Reduce dal grande successo di Liberi di scegliere, Alessandro Preziosi sarà protagonista della fiction insieme a Greta Scarano. Non mentire è un remake della famosa serie televisiva inglese Liar- l’amore bugiardo. Poche modifiche ...

Non è l'Arena in diretta? A smentire tutti ci pensa l'orologio di Maurizio Battista : Se registrate ma volete fingervi in diretta, fate attenzione agli orologi. Pure a quelli da polso. Nella televisione che si spaccia per quello che non è, a svelare i misteri spesso ci pensano i dettagli.Accade così che un programma come Non è l’Arena, che ama sottolineare il ‘live’ dei suoi talk con tanto di dicitura sopra al logo di rete, finisca col commettere un autogol per colpa di quelli che nel cinema vengono ribattezzati come ...

Non mentire - fiction con Alessandro Preziosi : trama e quando va in onda : Di cosa parla Non mentire, la nuova fiction di Canale 5 con Alessandro Preziosi e Greta Scarano Partirà domenica 17 febbraio la nuova fiction di Canale 5 dal titolo Non mentire. Protagonisti della miniserie Alessandro Preziosi e Greta Scarano, che recitano per la prima volta insieme. La serie, composta da tre puntate, è un remake […] L'articolo Non mentire, fiction con Alessandro Preziosi: trama e quando va in onda proviene da Gossip e Tv.

Non mentire prende il posto di Rosy Abate 2? Cambia la programmazione Mediaset di febbraio : Cambia la programmazione Mediaset di febbraio e non solo in vista dell'arrivo del Festival di Sanremo ma anche per gli ascolti che continuano a non decollare da nessun fronte. Canale 5 ha iniziato a mandare in onda i primi promo di Non Mentire confermando di fatto la messa in onda che dovrebbe avvenire già da febbraio prendendo, di fatto, il posto che era destinato a Rosy Abate 2. Già nei mesi scorsi vi abbiamo parlato della nuova serie che ...

Garko torna a parlare : 'Non ho più voglia di smentire la mia omosessualità' : Gabriel Garko racconta a Chi che nella sua vita sono cambiate moltissime cose, sia dal punto di vista lavorativo che affettivo. Il sex symbol racconta che il suo ritiro dalle scene è stato una salvezza per lui, "mi sono finalmente ritrovato e sono tornato più forte di prima". Un allontanamento volontario di qualche mese dunque, un distacco dalla TV che è servito a Garko a ritrovare un po' di serenità. Gabriel Garko smentisce di essere ...

Gabriel Garko : ‘Non ho più voglia di smentire le leggende sulla mia omosessualità’ : “Non ho più voglia di smentire la leggenda sulla mia omosessualità“: così ha sentenziato Gabriel Garko, noto attore di fiction e non solo che da sempre è al centro del gossip italiano, anche per questioni riguardanti semplicemente il suo viso. “Mi fanno soffrire le cose brutte e false. La cattiveria dilagante sui social mi fa paura e non voglio far parte del gioco al massacro” ha proseguito Garko, parlando di ciò che lo ...