Bussetti a professori e studenti del Sud | Lavorate di più Sdegno del M5S

Vacanze di Natale - ministro Bussetti ai professori : 'Meno compiti a casa per gli studenti' : Per le Vacanze di Natale 2018/2019 ci saranno meno compiti assegnati dai professori agli studenti, che saranno così autorizzati a trascorrere più tempo a casa insieme alle proprie famiglie durante le due settimane di pausa dalle attività scolastiche. Ad annunciare la svolta (culturale più che politica) che prenderà forma attraverso un'apposita circolare per i dirigenti delle scuole in arrivo nei prossimi giorni, è stato il ministro ...